Детские пособия

👶🕛 Закон о 4-часовом рабочем дне в отпуске по уходу за ребенком пока не принят

Среди бухгалтеров пошли слухи, что с 1 июля 2022 года работать в отпуске по уходу за ребенком можно не более 4 часов в день. Такая информация была опубликована в некоторых бухгалтерских СМИ. Однако пока в законах ничего не менялось.

Версия для печати

СМИ предупреждают бухгалтеров, что надо срочно оповестить ФСС о сотрудницах, которые работают более 4 часов в день, чтобы их лишили пособия.

Спешим успокоить — паника преждевременна.

Причина переполоха — законопроекты, которые вводят такую норму:

  • № 42001-8 — с поправками в ТК;
  • № 41991-8 — с поправками в законы № 81-ФЗ и 255-ФЗ.

Эти проекты были внесены в Думу в декабре 2021 года. По ним работать в отпуске по уходу за ребенком можно не боле половины нормы (то есть 4 часа в день).

Это правило должно было заработать с 1 июля 2022 года.

Но пока законопроекты приняты только в первом чтении. Ко второму чтению текст должен поменяться, так как заработать с 1 июля эта норма никак не может.

Таким образом, на данный момент законодательно не прописано, на сколько должен быть сокращен рабочий день у сотрудника, который совмещает работу и уход за ребенком.

Отметим, что бизнес давно требует определенности в этом вопросе. Потому что сейчас ФСС зачастую отказывает в пособии из-за слишком незначительного сокращения рабочего дня.

Решить этот вопрос обещала «Единая Россия» в 2019 году. В декабре 2021 года сенаторы от «ЕР» внесли законопроекты с четкой нормой по сокращению дня. Но по сей день все остается по-прежнему.

Ипотека

Чтобы сотрудникам дали льготную ипотеку, IT-компания должна хотя бы один раз сдать РСВ с льготным тарифом

С 5 июля вступили в силу новые правила по льготной ипотеке сотрудникам IT-компаний. Теперь четко прописано, что компания должна реально использовать свое право на льготный тариф по взносам.

Онлайн-кассы

Тренды госконтроля и зачем предпринимателю ОФД. Часть 2

ОФД (оператор фискальных данных) уже давно перестал быть просто посредником между бизнесом и налоговой инспекцией. Сейчас ОФД помогает предпринимателям снижать издержки на рутинные процессы, лучше управлять продажами и конечно, избегать штрафов, вести бизнес в соответствии с законодательством.

Тренды госконтроля и зачем предпринимателю ОФД. Часть 2

Повышение квалификации

Самозанятые

Реквизиты чека самозанятого. Что в нем должно быть

Работа с плательщиками НПД имеет массу тонкостей. Даже добросовестные исполнители умудряются совершать ошибки при оформлении элементарных документов. Чтобы избежать претензий налоговиков, заказчикам нужно контролировать правильность оформления и сразу требовать устранения недочетов.

Реквизиты чека самозанятого. Что в нем должно быть

📅 Единый налоговый платеж заработал в июле, но надо сдать уведомление о страховых взносах за июнь

Срок сдачи РСВ за полугодие 2022 года – 1 августа, а срок уплаты страховых взносов за июнь – 15 июля. Если вы перешли на единый налоговый платеж, налоговики не поймут, что за налог вы уплатили 15 июля. Поэтому надо сдать уведомление.

Инвестиции

Коэффициент покрытия инвестиций: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как определить долю теперешних активов, которая останется у бизнеса, если рынки грохнулись, продажи упали, а срочные обязательства нужно гасить.

Коэффициент покрытия инвестиций: как и зачем считать

Мероприятия

Разместить