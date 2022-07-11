👶🕛 Закон о 4-часовом рабочем дне в отпуске по уходу за ребенком пока не принят

СМИ предупреждают бухгалтеров, что надо срочно оповестить ФСС о сотрудницах, которые работают более 4 часов в день, чтобы их лишили пособия.

Спешим успокоить — паника преждевременна.

Причина переполоха — законопроекты, которые вводят такую норму:

№ 42001-8 — с поправками в ТК;

№ 41991-8 — с поправками в законы № 81-ФЗ и 255-ФЗ.

Эти проекты были внесены в Думу в декабре 2021 года. По ним работать в отпуске по уходу за ребенком можно не боле половины нормы (то есть 4 часа в день).

Это правило должно было заработать с 1 июля 2022 года.

Но пока законопроекты приняты только в первом чтении. Ко второму чтению текст должен поменяться, так как заработать с 1 июля эта норма никак не может.

Таким образом, на данный момент законодательно не прописано, на сколько должен быть сокращен рабочий день у сотрудника, который совмещает работу и уход за ребенком.

Отметим, что бизнес давно требует определенности в этом вопросе. Потому что сейчас ФСС зачастую отказывает в пособии из-за слишком незначительного сокращения рабочего дня.

Решить этот вопрос обещала «Единая Россия» в 2019 году. В декабре 2021 года сенаторы от «ЕР» внесли законопроекты с четкой нормой по сокращению дня. Но по сей день все остается по-прежнему.