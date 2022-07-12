«Ночной бухгалтер». Ахтунг! Всем бухгалтерам на аутсорсе нужна лицензия от ФСБ. Иначе будет штраф

Нет лицензии? Значит, будет штраф

Подписываете чужие отчеты своей подписью? Значит, занимаетесь услугами по шифрованию информации, считают силовики. Так что будьте добры получить лицензию ФСБ.

Об этом говорит недавнее письмо ФСБ, где авторы ссылаются на постановление кабмина.

Исходя их этих документов, если у бухгалтера-аутсорсера нет лицензии ФСБ, чтобы подписывать отчетность, то будет штраф по статье 13.13 КоАП.

Мало того, суды эту позицию тоже поддерживают: уже есть прецеденты со штрафами.

Бухгалтеры пишут:

«Стоимость лицензии 140 000 рублей, не благодарите»

«Под ключ юридические фирмы и 520 000 просят»

Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО», сертифицированный партнёр УЦ «Тензор» подтвердила «Клерку» информацию о ценах. И заодно объяснила, что по закону лицензия действительно нужна, просто никто никогда об этом не думал.

Один из наших читателей обратил внимание на требования к такой лицензии:

«Дурость с том, что если вы откроете сертификат КЭП ФНС, выпущенный УЦ ФНС, то увидите, что у вас сертификаты и ключи с длиной 256бит. А по требованиям лицензирования нужно или 56бит или 512бит».

Возможно, лучший выход для бухгалтера в этой ситуации — это договориться с клиентом, что вы выполняете всю работу, но подписывает и отправляет в налоговую отчетность он сам.

Распечатать и плакать

Последнее, конечно, не обязательно, но распечатать и свериться со сроками отчетности, которая сейчас в самом разгаре — очень даже нужно. Мы сделали удобную таблицу.

Пооблизывались сладеньким и хватит

Похоже, власти ввели настолько много льгот для айтишников, что пришлось спохватиться: слишком легко, мол, в реестр аккредитованных IT-компаний у нас попасть. Поэтому правила собираются ужесточить.

Какой такой договор

Свеженькое от Минтруда: директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, по мнению чиновников. То есть никакой договор ему не нужен и ТК на него не распространяется, чтоб руководить компанией.

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