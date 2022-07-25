«Ночной бухгалтер». В ТК надо прописать официальный выходной в день рождения работника?

Есть такая профессия — вечно что-то предлагать
В несчастный Трудовой кодекс и так напихали кучу странных изменений, но депутатам и чиновникам этого мало. Кадровики и так все на нервах из-за той же нелепой инициативы с «временным» переводом к другому работодателю, а тут новые идеи сыпятся.
День рождения работника предложили сделать официальным выходным или сокращенным рабочим днем. И прописать все это в Трудовом кодексе.
Если Минтруд идею одобрит, отважный депутат вызвался сам написать законопроект.
Как слуга народа представляет себе воплощение своих фантазий в крупных компаний с тысячами сотрудников, остается тайной.
В комментариях к этому предложению наши читатели добавляют:
Поставьте будильник
А если точнее, то напоминание в календаре о том, что до 1 августа надо сдать РСВ за полугодие.
Ситуации
Налоговики разобрали примеры ошибок в декларации по НДС: приводим один из самых важных примеров.
Еще один важный момент по той же декларации: если компанию открыли в конце июня, декларацию по НДС за 2 квартал она не сдает.
Внезапно
К эксперименту с АУСН подключился ФСС: он будет автоматически ставить на учет ИП на АУСН.
Скандал
Клининговую компанию подозревают в уклонении налогов. И вроде бы ничего необычного, но сумма астрономическая — миллиард рублей.
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