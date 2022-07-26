«Ночной бухгалтер». ФНС опять разрешила айтишникам дробиться. А еще пользоваться льготами по налогам

Особая каста
Перед вами список критериев:
- оказание услуг только взаимозависимым лицам;
- управление группой компаний из единого центра;
- аффилированность;
- экономическая несамостоятельность.
Как думаете, критериев чего? Любой мало-мальски грамотный бухгалтер или бизнесмен скажет: речь о признаках дробления бизнеса, за которые любая налоговая прижмет компанию и выкрутиться последняя не сможет скорее всего никак.
Так и есть, если только речь... не про IT-компанию. В этом случае налоговики отходят от всех своих принципов и говорят: дробитесь и пользуйтесь льготами, ничего вам за это не будет.
Речь идет про дробление, при котором выделяют в отдельную фирму IT-направление.
Семейные истории
Инспекторы пришли изымать документы в фирму отца, потому что их интересовали документы сына. Суды эти действия поддержали.
Кадровое и не только
Креативные идеи от Минфина: чиновники собираются установить необлагаемый НДФЛ и взносами норматив для компенсации дистанционщикам.
Идея полезная, учитывая, что говорили про нее давно.
Курьезное. Работник посчитал, что его должности не подходит опенспейс, и ушел с работы в знак протеста. Его уволили.
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Что рассмотрим на уроке?
- С какой суммы платить налог;
- в какой программе вести налоговый учёт;
- функциональность маркетплейса Wildberries для бухгалтера;
- загрузку выписки банка в программу учёта;
- формирование КУДиР УСН доходы;
- декларацию по УСН доходы;
- оплату страховых взносов и налога при применении УСН доходы.
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Тоскливое
Бухгалтеры отчаянно продолжают надеяться на отмену НДС с авансов. А вы?
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