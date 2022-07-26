«Ночной бухгалтер». ФНС опять разрешила айтишникам дробиться. А еще пользоваться льготами по налогам

Особая каста

Перед вами список критериев:

оказание услуг только взаимозависимым лицам;

управление группой компаний из единого центра;

аффилированность;

экономическая несамостоятельность.

Как думаете, критериев чего? Любой мало-мальски грамотный бухгалтер или бизнесмен скажет: речь о признаках дробления бизнеса, за которые любая налоговая прижмет компанию и выкрутиться последняя не сможет скорее всего никак.

Так и есть, если только речь... не про IT-компанию. В этом случае налоговики отходят от всех своих принципов и говорят: дробитесь и пользуйтесь льготами, ничего вам за это не будет.

Речь идет про дробление, при котором выделяют в отдельную фирму IT-направление.

Семейные истории

Инспекторы пришли изымать документы в фирму отца, потому что их интересовали документы сына. Суды эти действия поддержали.

Кадровое и не только

Креативные идеи от Минфина: чиновники собираются установить необлагаемый НДФЛ и взносами норматив для компенсации дистанционщикам.

Идея полезная, учитывая, что говорили про нее давно.

Курьезное. Работник посчитал, что его должности не подходит опенспейс, и ушел с работы в знак протеста. Его уволили.

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Тоскливое

Бухгалтеры отчаянно продолжают надеяться на отмену НДС с авансов. А вы?

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