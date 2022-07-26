Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС опять разрешила айтишникам дробиться. А еще пользоваться льготами по налогам

Двойные стандарты? Не, не слышали. Налоговики не только дали добро на дробление IT-компаний, но еще и разрешила новым юрлицам пользоваться льготами.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Особая каста

Перед вами список критериев:

  • оказание услуг только взаимозависимым лицам;
  • управление группой компаний из единого центра;
  • аффилированность;
  • экономическая несамостоятельность.

Как думаете, критериев чего? Любой мало-мальски грамотный бухгалтер или бизнесмен скажет: речь о признаках дробления бизнеса, за которые любая налоговая прижмет компанию и выкрутиться последняя не сможет скорее всего никак.

Так и есть, если только речь... не про IT-компанию. В этом случае налоговики отходят от всех своих принципов и говорят: дробитесь и пользуйтесь льготами, ничего вам за это не будет.

Речь идет про дробление, при котором выделяют в отдельную фирму IT-направление.

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Идея полезная, учитывая, что говорили про нее давно.

Курьезное. Работник посчитал, что его должности не подходит опенспейс, и ушел с работы в знак протеста. Его уволили.

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Что рассмотрим на уроке?

  • С какой суммы платить налог;
  • в какой программе вести налоговый учёт;
  • функциональность маркетплейса Wildberries для бухгалтера;
  • загрузку выписки банка в программу учёта;
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  • декларацию по УСН доходы;
  • оплату страховых взносов и налога при применении УСН доходы.

После урока сможете вести налоговый учёт у поставщиков маркетплейсов (УСН доходы)

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