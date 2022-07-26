Бухгалтеры ждут, когда НДС с авансов отменят. Дождутся ли?

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Коллеги пессимистично констатируют, что никто НДС с аванса не отменит. Минфин этого не допустит.

Кто-то предложил по авансам последних дней выписывать счет-фактуру в следующем квартале, руководствуясь правилом 5 дней.

Но это не спасет ситуацию. Если аванс поступил в конце квартала, то и НДС будет в этом квартале.

Бизнес давно ратует за отмену НДС с авансов, создает петиции. Просили хотя бы снизить ставку НДС по предоплате. Но это предложение в Минфине отвергли.

Вместе с тем недавно в пользу такой идеи высказался глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он заявил, что НДС с предоплаты — практически кредит, который бизнес выдает государству. От этого надо отказаться.

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