Бухгалтеры ждут, когда НДС с авансов отменят. Дождутся ли?

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Коллеги пессимистично констатируют, что никто НДС с аванса не отменит. Минфин этого не допустит.
Кто-то предложил по авансам последних дней выписывать счет-фактуру в следующем квартале, руководствуясь правилом 5 дней.
Но это не спасет ситуацию. Если аванс поступил в конце квартала, то и НДС будет в этом квартале.
Бизнес давно ратует за отмену НДС с авансов, создает петиции. Просили хотя бы снизить ставку НДС по предоплате. Но это предложение в Минфине отвергли.
Вместе с тем недавно в пользу такой идеи высказался глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он заявил, что НДС с предоплаты — практически кредит, который бизнес выдает государству. От этого надо отказаться.
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