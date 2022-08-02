«Ночной бухгалтер». В реестре IT-компаний революция. Банки больше в него не попадут и налоговые льготы не получат

Вы чего такие шустрые

Регистрироваться в реестре аккредитованных IT-компаний с момента объявления льгот бросились все подряд — и банки, и страховые компании, и много кто еще. Льготы и в самом деле наобещали знатные: по налогам, по отсрочкам от армии и даже ипотеке для сотрудников.

Поэтому и заветный «паспорт белого человека» (читай — аккредитацию) получить стремились все подряд.

Чиновники бросились ретиво исправлять ситуацию. Сначала остановили прием новых заявок на попадание в реестр, потом почистили сам реестр и исключили оттуда около 400 компаний.

Теперь Минцифры разработало новые критерии для аккредитации. По этим критериям в реестр больше не попадают банки.

Что случится с компанией, если ее исключили из реестра, объяснила Карина Урберг, адвокат-партнёр АБ «ЦЭБ» ЛО, автор курсов:

— Компания, исключённая из реестра Минцифры, лишается довольно внушительного пакета льгот как для самой компании, в т.ч. 0% ставки по налогу на прибыль, пониженной ставки по страховым взносам, так и для ее сотрудников (льготная ставка ипотеки, отсрочка от армии и т.д.). Также, сейчас для IT-компаний действует полный мораторий на проверки надзорных органов, в т.ч. ФНС России, которым компании, исключённые из реестра, не смогут воспользоваться.

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Осторожно с НДС

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