Как определить дату последнего рабочего дня при увольнении

По статье 84 ТК дата увольнения считается последним рабочим днем в организации. Это дата может быть иной в исключительных случаях, если увольняющийся работник отсутствовал на рабочем месте, например, был в отпуске, на больничном.

В последний рабочий день увольняющему выплачивают:

зарплату за отработанное время;

отпускные и компенсацию за неиспользованные дни отпуска;

выходное пособие (если оно предусмотрено);

компенсационные выплаты.

Увольняющемуся сотруднику нужно выдать полный пакет документов

Скачать шпаргалку «Документы для работника при увольнении».

Расскажем, как правильно определить дату последнего рабочего дня.

Что может повлиять на дату увольнения

Иногда последний рабочий день может быть «сдвинут» на несколько дней. Например, из-за больничного или отпуска, отправки заявления по почте, ошибки в заявлении.

Рассмотри все такие случаи.

Подача заявления об увольнении по собственному желанию за 14 дней до ухода или за месяц

Если работник решил уволится по собственному желанию, он обязан об этом уведомить руководство за 14 дней. Если увольняется руководитель компании, он должен подать заявление за 1 месяц. Работник на испытательном сроке вправе подать заявление за три дня до увольнения.

Согласно статье 14 ТК дата последнего рабочего дня отсчитывается со дня, следующего за днем подачи заявления. Обычно, это 14 дней с учетом выходных и праздников.

Например, заявление подано 10 августа, значит дни 14-днейной отработки отсчитываются с 11 августа: 11 + 14 = 25. Дата увольнения ― 25 августа.

Заявление об увольнении по собственному желанию выслано по почте

Если заявление об увольнении было отправлено по почте заказным или простым письмом, срок доставки не учитывается. Последний рабочий день — это дата, через 14 дней с выходными и праздниками со дня, следующего за днем доставки письма по адресу работодателя.

Заявление подано в период нахождения на больничном

Согласно статье 84 ТК, если работник отсутствует на работе по уважительной причине, а к таким относится период временной нетрудоспособности, днем увольнения считается ближайший рабочий день после того, как будет «закрыт» больничный лист.

Заявление подано во время отпуска

Работник вправе перед увольнением использовать накопленные дни отпуска. Если работник уходит в отпуск с последующим увольнением, днем увольнения будет последний день его отпуска. Но, выдать ему документы и расчет нужно в последний рабочий день перед уходом в отпуск.

Последний рабочий день выпал на выходной

Если день увольнения выпал на выходной или нерабочий день, то последним рабочим днем считается ближайший следующий за ним рабочий день. Уволить в выходной можно, если этот рабочий день для работника на сменном режиме.

Формулировки в заявлении об увольнении

В заявлении об увольнении можно встретить две формулировки:

уволить «с»;

уволить "___«______________г.

В заявлении об увольнении дата должна быть указана без предлога «с».

Если работник хочет уйти с определенного числа, его и нужно указать в заявлении без «с». Например: «Прошу уволить меня по собственному желанию 11 августа».

Не выход на работу после подачи заявления

Если работник, подав заявление, не выйдет на работу без уважительной причины — это будет считаться прогулом. Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание.

Такие действия со стороны работника могут привести к тому, что в его трудовой появится совсем другая «неприятная» запись в причине увольнения.