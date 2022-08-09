Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Пенсионный фонд незаконно лишает людей пособий из-за ошибки в программе

Очередной скандал в духе «я что-то нажал и оно сломалось»: программа ПФР неправильно считала доходы, после чего в пособиях отказывали целым семьям.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Ну с кем не бывает

К громким скандалам со своим участием Пенсионному фонду не привыкать: то он просит работающих пенсионеров заплатить за его же ошибки, то выясняется, что сотни пенсионеров недополучали свои пенсии из-за ошибок в расчетах.

Новую трешовую историю подняли прокуроры в Краснодарском крае. Там выяснилось, что в программе ПФР возникла ошибка, которая учла суммы получаемых людьми социальных пенсий дважды.

В итоге без социальных пособий остались больше тысячи семей.

Проблема в том, что ситуация далеко не единственная в таком роде. Поэтому генпрокуратура собирается проверить работу ПФР по госконтрактам.

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