«Ночной бухгалтер». Пенсионный фонд незаконно лишает людей пособий из-за ошибки в программе

Ну с кем не бывает

К громким скандалам со своим участием Пенсионному фонду не привыкать: то он просит работающих пенсионеров заплатить за его же ошибки, то выясняется, что сотни пенсионеров недополучали свои пенсии из-за ошибок в расчетах.

Новую трешовую историю подняли прокуроры в Краснодарском крае. Там выяснилось, что в программе ПФР возникла ошибка, которая учла суммы получаемых людьми социальных пенсий дважды.

В итоге без социальных пособий остались больше тысячи семей.

Проблема в том, что ситуация далеко не единственная в таком роде. Поэтому генпрокуратура собирается проверить работу ПФР по госконтрактам.

Когда горят сроки

Кабмин расписал в новом постановлении правила, по которым будут работать сотрудники предприятий при оборонных контрактах. Есть любопытные пункты про отпуска.

Он пытался

Директора оштрафовали на 15 тысяч за искажение бухотчетности, он попытался свалить всю вину на главбуха, но суд оставил штраф в силе. Чтобы неповадно было.

Да ничего такого

Просто налоговики будут отслеживать получение вами загранпаспорта. Мол, им надо знать, не стали ли вы нерезидентом.

Кейс

Ситуация: юристы спасли руководителя компании от субсидиарки в размере 1,6 миллиарда рублей. Почитайте, как это вышло.

Курсы и вебинары недели

Самый большой ажиотаж за последние дни — на курсе повышения квалификации по госзакупкам. Места на ближайший поток разбирают как пирожки.

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Налоговики продолжают трясти самозанятых. Вебинар о том, как с этим жить, уже завтра Налоговики пристально следят за тем, чтобы работники не сотрудничали как СМЗ со своими работодателями. Как все правильно оформлять и чего вы можете не знать в таких ситуациях, обсудим на бесплатном вебинаре. Спикер — Александр Трапезников, заместитель генерального директора «Инвест-аудит» по юридическим вопросам. Начало в 15:00 мск. >>>Записаться можно тут

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