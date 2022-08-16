«Ночной бухгалтер». Уголовка для бизнеса может стать более стремительной

Уголовка и скорость

В марте этого года ввели новую норму по уголовке за неуплату налогов. Поводом для возбуждения уголовного дела должны быть только материалы, которые в СК направит налоговая инспекция.

Налоговики проведут проверку, дадут бизнесу 2 месяца на добровольную уплату. И только потом будет повод для уголовного дела.

Следователи хотят заводить уголовные дела, например, при обналичке, без привлечения налоговиков.

То есть новая норма УК не успела еще толком вступить в силу, а ее уже просят отменить.

Дети и деньги

За детей обещают платить.

Тем, у кого их много, дадут по 1 млн рублей. Путин издал указ о новом высшем звании — «Мать —героиня». Его присвоят социально-ответственной матерям 10 детей.

Если у вас детей поменьше, чем 10, но они школьники или студенты, то выплаты предусмотрели и для вас. В Думу внесли проект по выдаче от 12 до 35 тыс. на ребенка к началу учебного года.

Пенсионеры и время

Для накопительной пенсии, которую, в отличие от страховой, можно оформить в 55/60 лет, установят важный показатель — ожидаемый период выплаты.

На 2023 —2024 годы период составит 270 месяцев максимум.

Так что если мужчина в 60 лет оформит накопительную пенсию, то к 83 годам он наконец выберет из казны все свои накопления.

Для тех, кто уйдет на пенсию с 2025 года, этот торжественный момент, возможно, наступит не в 82 года, а еще позже. Росстат к тому времени подсчитает продолжительность жизни пенсионеров.

Знания и опыт

Перед тем, как избавиться от главбуха, ее заставляют обучить преемника. Передав новой сотруднице свои знания и опыт, главбух лишится своего места. Как говорится, мавр сделал свое дело — мавр может уходить.

Судя по результатам опроса, который мы замутили, альтруисты, готовые бесплатно делиться своими знаниями и опытом — в меньшинстве. В общем, не на тех напали. Свои знания бухи держат при себе.

Но получить знания можно не только от наставницы Марьиванны. На «Клерке» есть целый раздел по обучению. Смотрите, выбирайте.

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