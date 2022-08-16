Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Уголовка для бизнеса может стать более стремительной

Чтобы завести уголовное дело на бизнесмена правоохранителям приходится ждать отмашки налоговиков. Зачем терять на это время? Следователи хотят заводить уголовку быстрее.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Уголовка и скорость

В марте этого года ввели новую норму по уголовке за неуплату налогов. Поводом для возбуждения уголовного дела должны быть только материалы, которые в СК направит налоговая инспекция.

Налоговики проведут проверку, дадут бизнесу 2 месяца на добровольную уплату. И только потом будет повод для уголовного дела.

Следователи хотят заводить уголовные дела, например, при обналичке, без привлечения налоговиков.

То есть новая норма УК не успела еще толком вступить в силу, а ее уже просят отменить.

Дети и деньги

За детей обещают платить.

Тем, у кого их много, дадут по 1 млн рублей. Путин издал указ о новом высшем звании — «Мать —героиня». Его присвоят социально-ответственной матерям 10 детей.

Если у вас детей поменьше, чем 10, но они школьники или студенты, то выплаты предусмотрели и для вас. В Думу внесли проект по выдаче от 12 до 35 тыс. на ребенка к началу учебного года.

Пенсионеры и время

Для накопительной пенсии, которую, в отличие от страховой, можно оформить в 55/60 лет, установят важный показатель — ожидаемый период выплаты.

На 2023 —2024 годы период составит 270 месяцев максимум.

Так что если мужчина в 60 лет оформит накопительную пенсию, то к 83 годам он наконец выберет из казны все свои накопления.

Для тех, кто уйдет на пенсию с 2025 года, этот торжественный момент, возможно, наступит не в 82 года, а еще позже. Росстат к тому времени подсчитает продолжительность жизни пенсионеров.

Знания и опыт

Перед тем, как избавиться от главбуха, ее заставляют обучить преемника. Передав новой сотруднице свои знания и опыт, главбух лишится своего места. Как говорится, мавр сделал свое дело — мавр может уходить.

Судя по результатам опроса, который мы замутили, альтруисты, готовые бесплатно делиться своими знаниями и опытом — в меньшинстве. В общем, не на тех напали. Свои знания бухи держат при себе.

Но получить знания можно не только от наставницы Марьиванны. На «Клерке» есть целый раздел по обучению. Смотрите, выбирайте.

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