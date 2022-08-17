«Ночной бухгалтер». Липовым вычетам по НДС пришел конец? Будет новая статья в УК

Надзирать и наказывать

НДС традиционно считается одним из самых сложных налогов, который почти невозможно оптимизировать законно. Наказание за незаконные схемы и так довольно суровое — по статье 159 УК (мошенничество).

Но по-прежнему висит вопрос: как заставить нести ответственность продавцов бумажного НДС, которые всегда работают «в темную»? Сейчас подходящей статьи для этого нет.

Для этого налоговики и МВД разрабатывают поправки в УК, по которым в кодексе появится отдельная статья именно за махинации с НДС.

О реализации этой идеи мы спросили Вячеслава Василевского, адвоката, управляющего партнера группы компаний «Прометей». Вот что он ответил:

— Введение отдельной статьи в УК РФ за организацию «бумажного» НДС давно назрело. Продажа НДС принимает уже промышленные масштабы. Даже популярные тематические (налоговые) Телеграм-каналы не чураются его рекламой. Потери для бюджета такая деятельность приносит колоссальные. Статья нужна, поскольку квалифицировать деятельность лиц, организующих продажу НДС, попросту невозможно. Но здесь важна тонкая проработка законодателем этой статьи. Ею должны заниматься юристы, а не спортсмены и звёзды шоу-бизнеса, количество которых в той же Госдуме сейчас чрезмерное.

Но есть в идее поправок в УК тонкая грань: судя по сведениям журналистов, наказывать в будущем хотят не только продавцов бумажного НДС, но и предпринимателей за незаконное возмещение НДС. То есть, по-простому говоря, за неграмотную оптимизацию налогов.

— На мой взгляд, введение новой статьи за незаконное возмещение НДС — абсолютно не нужная процедура. Ну какой тут налоговый состав? Классическая (народная даже) ст. 159 УК РФ вполне справляется со своей задачей. Ведь от налогов здесь только название, по сути, а фактически мошенники просто залазят в карман государству за деньгами. Правовая природа налоговых преступлений совершенно иная и никакого отношения к незаконному возмещению НДС не имеет, — считает Вячеслав Василевский.

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Тем же, кто НДС все-таки платит — то есть бизнесменам — налоговики откажут в ускоренном возмещении налога, если есть нарушения по нему.

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