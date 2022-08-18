Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Счет-фактура – дело добровольное. Если поставщик его не выдал, никто вам не поможет

Можно просить поставщика выдать счет-фактуру, можно требовать. Но если он заупрямится, это не поможет. И суд тоже не поможет.

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Хочу дам, хочу не дам

В Налоговом кодексе нет нормы о понуждении к выдаче счета-фактуры. По Гражданскому кодексу требовать его тоже не получится, потому что здесь идет речь о налоговых отношениях, а не о гражданских. В общем, замкнутый круг.

Подрядчик принципиально не выдал генподрядчику счет-фактуру на 73 млн руб. Суд не помог. Как говорится, на нет и суда нет.

Кстати, судьи считают, что можно получить вычет по НДС и без счета-фактуры. Как это осуществить на практике, не уточняется.

Новое в ФСБУ 25

Недавно заработали поправки в ФСБУ 25/2018 «Аренда».

Теперь в состав арендных платежей в любом случае не надо включать НДС. Раньше не включали только подлежащие возмещению суммы НДС и иные возмещаемые суммы налогов.

А переоценка права пользования активом стала правом, а не обязанностью арендатора.

Покупки

Оказывается, люди отовариваются в интернет-магазинах в основном в рабочее время. И вряд ли все эти покупатели — неработающие домохозяйки.

Кстати, за то, что домохозяйки тратят время на покупку продуктов и вещей, готовку, уборку, присмотр за детьми, хотят платить ежемесячно прожиточный минимум. В Думу внесли такой законопроект.

Еще про покупки: разрешат покупать больше золота и бриллиантов  без паспорта.

А вот при покупке колбасы будьте бдительны — выяснилось, что туда не докладывают мясо.

Мусор

Давно и много говорят про то, что мусорят люди, а не квадратные метры. С этим трудно не согласиться, но суды на стороне коммунальщиков.

Живете вы в квартире или не живете, значения не имеет. За мусор надо платить. А вдруг в ваше отсутствие ваши квадратные метры намусорили?

Ваша не шопится в интернет-магазинах в рабочее время (потому что некогда) редакция

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

Курс повышения квалификации

120 ак. часов
удостоверение в ФИС ФРДО
профстандарт «Бухгалтер»

После курса любые проверки ФНС вас больше не будут пугать! Старт потока 15 августа, запишитесь прямо сейчас пока есть места, курс стоит всего 18 800 рублей.

Смотрите полную программу курса тут, или оставьте заявку ниже, менеджер подробно проконсультирует вас!

Общество

Иностранные фильмы начинают пропадать и из онлайн-кинотеатров

Из-за проблем с продлением контрактов с иностранными кинопроизводителями из российских онлайн-кинотеатров пропали некоторые фильмы и сериалы. Если так будет дальше, то сервисы потеряют своих клиентов, считают эксперты.

Повышение квалификации

Жилищное законодательство

Если плата за вывоз мусора идет за квадратные метры, то придется платить, даже если вы не жили в квартире

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами получил предписание от Жилинспекции сделать перерасчет за услугу. Собственнице квартиры полгода там не жила и, соответственно, не мусорила. Регоператор оспорил это предписание.

Мероприятия

Разместить
Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 18 августа

  1. Бухгалтер 2 категории (отдел учета имущества) в АО Тандер
    от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Краснодар, полная занятость
  2. Бухгалтер Заработная плата, банк в РИВЕРКЛАК
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. Менеджер отчетности МСФО в Skyeng (EdTech)
    зарплата не указана, удаленно, полная занятость
  4. Бухгалтер по расчету с покупателями и поставщиками в Обувь Италии
    80 000 ₽, Москва, полная занятость
  5. от 100 000 ₽ Москва, полная занятость

Подотчет, командировки

Командировка под контролем: чек-лист важных документов для бухгалтера и сотрудников

В каждой компании свои правила и требования к пакету документов для деловых поездок. Эксперты по командировкам считают, что чем больше у вас письменных доказательств о расходах, тем спокойнее бухгалтеру на встречах с налоговой.

Командировка под контролем: чек-лист важных документов для бухгалтера и сотрудников
Общество

В колбасу не докладывают мяса, обнаружила информационная система «Меркурий»

Россельхознадзор сообщил, что российские производители заменяют мясо в колбасе и сосисках на дешевые аналоги. Отследить недобросовестное поведение помогает специальная информационная система.

Читать еще