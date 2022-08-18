«Ночной бухгалтер». Счет-фактура – дело добровольное. Если поставщик его не выдал, никто вам не поможет

Хочу дам, хочу не дам

В Налоговом кодексе нет нормы о понуждении к выдаче счета-фактуры. По Гражданскому кодексу требовать его тоже не получится, потому что здесь идет речь о налоговых отношениях, а не о гражданских. В общем, замкнутый круг.

Подрядчик принципиально не выдал генподрядчику счет-фактуру на 73 млн руб. Суд не помог. Как говорится, на нет и суда нет.

Кстати, судьи считают, что можно получить вычет по НДС и без счета-фактуры. Как это осуществить на практике, не уточняется.

Новое в ФСБУ 25

Недавно заработали поправки в ФСБУ 25/2018 «Аренда».

Теперь в состав арендных платежей в любом случае не надо включать НДС. Раньше не включали только подлежащие возмещению суммы НДС и иные возмещаемые суммы налогов.

А переоценка права пользования активом стала правом, а не обязанностью арендатора.

Покупки

Оказывается, люди отовариваются в интернет-магазинах в основном в рабочее время. И вряд ли все эти покупатели — неработающие домохозяйки.

Кстати, за то, что домохозяйки тратят время на покупку продуктов и вещей, готовку, уборку, присмотр за детьми, хотят платить ежемесячно прожиточный минимум. В Думу внесли такой законопроект.

Еще про покупки: разрешат покупать больше золота и бриллиантов без паспорта.

А вот при покупке колбасы будьте бдительны — выяснилось, что туда не докладывают мясо.

Мусор

Давно и много говорят про то, что мусорят люди, а не квадратные метры. С этим трудно не согласиться, но суды на стороне коммунальщиков.

Живете вы в квартире или не живете, значения не имеет. За мусор надо платить. А вдруг в ваше отсутствие ваши квадратные метры намусорили?

Ваша не шопится в интернет-магазинах в рабочее время (потому что некогда) редакция