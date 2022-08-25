Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Зарплату можно будет получить через СБП

Перевод зарплат по номеру телефона? Почему бы и да. Банки тестируют новый режим и если эксперимент удастся, получать деньги сотрудникам станет проще.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Пилотное

Платить зарплату по номеру телефона сейчас в тестовом режиме пробуют некоторые банки. Если все получится, вполне возможно, что проблему «зарплатного рабства» с карточками получится решить.

Суть в том, что для перевода работодателю понадобится только номер телефона сотрудника. А о том, в какой банк и на какой счет в конечном итоге поступит зарплата, работодатель знать не будет.

Удобный банк сотрудник сможет выбрать сам, то есть не будет привязанным к зарплатному проекту работодателя.

Пока проект работает в пилотном режиме и только в нескольких банках. Но для его полноценного старта, вероятно, придется менять трудовое законодательство.

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