«Ночной бухгалтер». Зарплату можно будет получить через СБП

Пилотное
Платить зарплату по номеру телефона сейчас в тестовом режиме пробуют некоторые банки. Если все получится, вполне возможно, что проблему «зарплатного рабства» с карточками получится решить.
Суть в том, что для перевода работодателю понадобится только номер телефона сотрудника. А о том, в какой банк и на какой счет в конечном итоге поступит зарплата, работодатель знать не будет.
Удобный банк сотрудник сможет выбрать сам, то есть не будет привязанным к зарплатному проекту работодателя.
Пока проект работает в пилотном режиме и только в нескольких банках. Но для его полноценного старта, вероятно, придется менять трудовое законодательство.
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