В России появится исламский банкинг. Что это такое, почему запрещен доход с процентов и какие перспективы

Основные правила исламского банкинга

Исламский банкинг — способ ведения банковской деятельности, который основан на соблюдении религиозных правил шариата. Главный запрет касается процентных доходов — они запрещены на любые сделки. Также банкам запрещено инвестировать в харамные (запрет) сферы: производство алкоголя, табака, свиноводство, игорный бизнес и так далее.

Банки получают прибыль с инвестиций, поэтому распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование. К исламскому банкингу скорее применимо понятие проектного инвестирования, считает руководитель Аналитического центра финансового маркетплейса Банки.ру Дмитрий Хмелев:

«Банк выступает инвестором и разделяет риски компании, которой выдает деньги».

Суть мусульманской сделки заключается в том, чтобы риски несли все стороны финансовых отношений, объясняет старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.

«Если прибыль получает одна сторона, то ее получают и остальные в оговоренных пропорциях. Если начинание провалилось, например не взошел урожай или была страшная засуха, то убытки также делятся пропорционально. Риски не должны ложиться только на одну из сторон. Поэтому возникает обоюдная заинтересованность», — объясняет Имамкулиева.

По словам эксперта, такой подход показывает свою эффективность: финансовые институты, которые работают по правилам шариата, в кризисы остаются более стабильными.

Еще один принцип, важный в исламском праве, — мнение религиозных учителей. Банки, которые оказывают услуги по правилам шариата, должны действовать с одобрения совета муфтиев и исламских ученых, которые понимают и разъясняют сущность религиозного права.

Как работает ипотека в исламском банкинге

Различают три вида исламской ипотеки, и в зависимости от выбранного вида изменяется способ финансирования приобретения недвижимости:

Иджара . Это аренда с последующим выкупом. Каждый год кредитор пересматривает арендную плату, согласуя ее со средними ценами на рынке. Клиент может выкупить недвижимость в любое время по балансовой стоимости.

. Это аренда с последующим выкупом. Каждый год кредитор пересматривает арендную плату, согласуя ее со средними ценами на рынке. Клиент может выкупить недвижимость в любое время по балансовой стоимости. Мурабаха . Кредитор приобретает недвижимость, продает ее покупателю по цене чуть выше с выплатой долями. Причем в договоре обосновывается размер наценки, а пересмотреть условия можно только с согласия всех сторон. Этот вид договора работает в тестовом режиме по халяльной ипотеке Ак Барс Банка.

. Кредитор приобретает недвижимость, продает ее покупателю по цене чуть выше с выплатой долями. Причем в договоре обосновывается размер наценки, а пересмотреть условия можно только с согласия всех сторон. Этот вид договора работает в тестовом режиме по халяльной ипотеке Ак Барс Банка. Мушарака. Кредитор и клиент вместе владеют недвижимостью. Финансовое учреждение обычно сдает свою долю заемщику, а тот небольшими частями выкупает ее. Арендные платежи в данном случае уменьшаются пропорционально принадлежащей кредитору доле.

Эти же названия экономических отношений в исламском праве применяются для партнерских инвестиций.

Как работают инвестиции в исламском праве

Исламское право с осторожностью относится к биржевой торговле, поэтому, например, харамными, то есть запретными, считаются спекуляции с фьючерсными контрактами. Такое распоряжение средствами не создает физической ценности. Правда, исламские инвесторы на бирже торгуют, но соблюдают религиозные правила.

Существует ряд индексов, в которые включены компании, соответствующие шариату. Они не связаны с запретными сферами, пишетЛиана Галиахметова, научный сотрудник Института права и развития НИУ ВШЭ — «Сколково»:

Dow Jones Islamic Market Index;

MSCI World Islamic Index;

S&P 500 Sharia;

S&P Europe 350 Sharia;

S&P Japan 500 Sharia;

S&P Pan Asia Sharia;

S&P GCC Sharia;

S&P BRIC Shariah Index.

Интересно, что в последний индекс включены компании из немусульманских стран — из Бразилии, России, Индии и Китая. Их деятельность не противоречит нормам ислама. Например, банк «Ак Барс» в 2011 году закрыл сделку с привлечением 60 млн долларов, а в 2013-м — еще 100 млн. Обе — по модели мурабаха.

В мусульманской среде нет единого мнения о том, являются ли криптовалюты разрешенным видом вложения средств. В 2021 году исламский совет Индонезии, одной из стран — лидеров по объемам сделок исламского банкинга, объявил сделки с криптовалютой харамом, поскольку они сопряжены с «неопределенностью, азартом и вредом». Центральные банки ОАЭ и Саудовской Аравии лишь предостерегли о рисках, но запрета цифровых активов там нет.

К тому же местные инвесторы поддерживают стартапы, которые выпускают криптовалюты, обеспеченные реальными активами. Это попытка легитимизировать цифровые активы с точки зрения шариата, поскольку в исламской экономике акцент делается на реальную экономическую активность на основе физических активов.

Как работает кредитование

Поскольку в привычной для россиянина банковской системе банки извлекают прибыль с процентов, стандартные кредитные продукты не соответствуют принципам исламского банкинга.

«То, что мы бы назвали потребительским кредитом, автокредитом и так далее, в исламском банкинге, по сути, осуществляют по двойной купле-продаже. Наценка при этом четко оговаривается и поясняется. Либо это партнерство, если требуется коммерческое финансирование. Стороны делят доходы и убытки пропорционально», — говорит старший преподаватель НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.

Заявитель приходит в кредитное учреждение с документами, которые подтверждают его благонадежность, и запрашивает деньги. Если ему нужно купить бытовые товары, квартиру или машину, которые не будут использоваться в коммерческой деятельности, то такая сделка пройдет как двойная купля-продажа. Если же требуется финансирование на бизнес-цели, то заявитель также предоставляет обоснование и планы развития бизнеса. Совет банка анализирует все риски и выгоды и в случае одобрения предлагает условия партнерства.

Какие ограничения у исламского банкинга в России

Самое главное ограничение для исламского банкинга в России — это юридические препятствия, считает Эльмира Имамкулиева. Халяльные банковские услуги сейчас противоречат федеральному закону «О банках и банковской деятельности». Халяльная ипотека или продажа товаров по нормам шариата с точки зрения российского законодательства воспринимается как коммерческая деятельность, а банкам запрещено «заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью».

Ак Барс Банк, который тестирует исламскую ипотеку на вторичное жилье, работает с клиентом не напрямую, а через посредника. Это работает так: клиент подает заявку в банк, после одобрения деньги на покупку квартиры получает торговый дом, который выкупает недвижимость у продавца и с наценкой по договору купли-продажи продает ее клиенту.

Банк и торговый дом не раскрывают детали своих отношений, клиент же выплачивает платежи не «Ак Барсу», а партнеру сделки. В этом случае нет нарушений ни по законам России, ни по правилам шариата. Однако привлечение партнера делает банковский продукт дороже, а значит, менее конкурентным по сравнению с привычными на российском рынке предложениями.

«Предстоящее осенью обсуждение в Государственной думе — это не первая попытка обсудить нормативные ограничения. Коллеги подсчитывали, что потребуется значительная переработка профильного федерального закона. Российская банковская система в принципе консервативна, поэтому эти изменения проходят с трудом», — объясняет Имамкулиева.

Второе, что мешает распространению исламского банкинга на российском рынке, — низкий уровень информированности. Услугами, которые соответствуют исламскому праву, могут пользоваться не только мусульмане, но даже этот факт не привлекает потребителей, так как они не понимают принципов работы этой системы.

«Мы со студентами опросили 1 тысячу респондентов, среди которых были представители других конфессий и атеисты. По его результатам оказалось, что людей пугает слово „исламский“. Когда респонденты воспринимали исламские продукты именно через это прилагательное, уровень доверия был ниже. Если слово заменялось на тождественное — „халяльный“, „партнерский“, „этический“, — а также объяснялись все принципы, то интерес резко возрастал, а уровень доверия возрастал примерно до 60%. К сожалению, исламский банкинг может попасть в ловушку пассивной исламофобии», — рассказывает Имамкулиева.

А что изменится, если законопроект осенью примут? Кардинально менять федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не планируется. В пояснительной записке к законопроекту «О деятельности по партнерскому финансированию» отмечается, что подобные услуги будут предоставлять некредитные финансовые организации специального вида. Они будут внесены в реестр ЦБ и состоять в саморегулируемой организации. Кардинально менять федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не планируется. В пояснительной записке к законопроекту «О деятельности по партнерскому финансированию» отмечается, что подобные услуги будут предоставлять некредитные финансовые организации специального вида. Они будут внесены в реестр ЦБ и состоять в саморегулируемой организации.

Какие перспективы у исламского банкинга в России

Финансовые услуги по правилам шариата в России уже оказываются, но не непосредственно банками, а торговыми домами и МФО. Они работают в республиках Северного Кавказа, Татарстане и Башкортостане. Сейчас в стране проживает порядка 20 млн мусульман, которые в разной степени соблюдают религиозные каноны. Несмотря на это, введение халяльного банкинга сделает финансовый рынок доступнее для значительной доли граждан, исповедующих ислам, считает руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.

«Кроме того, с учетом санкций против нашей страны и экономического поворота на Восток тема оказывается еще более актуальной — нововведение должно простимулировать приток инвестиций из мусульманских стран», — поясняет Хмелев. По его мнению, в ближайшие годы не стоит ожидать открытия специализированных банков, ориентирующихся исключительно на исламские финансы. Скорее всего, в пилотных регионах появятся специальные продукты в уже существующих банках.

Российские экспортеры уже используют исламское страхование — такафуль.

«С точки зрения затрат и надежности нашим экспортерам это выгоднее, поэтому они пользуются, будучи абсолютно немусульманами. Но экспортируют в мусульманские страны, например. Так что специалисты в России есть, их можно и подготовить, если такая необходимость возникнет», — говорит Эльмира Имамкулиева.

Как работает исламский банкинг в других странах

Исламские банки в основном базируются на Ближнем Востоке, а также в странах Персидского залива и в Малайзии. В 2019 году объем финансов, которые управляются по правилам шариата, достиг 2,88 трлн долларов, а к 2024 году показатель превысит 3,7 трлн долларов. Основная доля исламских финансовых активов приходится на исламский банкинг (73%), далее следуют исламские ценные бумаги — 17%, затем исламские фонды — 3% и страхование — 2%.

«Если говорить о центрах исламского банкинга в немусульманских странах, я прежде всего хотела бы отметить Великобританию — это один из ведущих центров исламского финансового, скажем так, мира за пределами именно мусульманских стран», — отмечает старший преподаватель НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. Британские банки в отделениях открывают «исламские окна», в которых сотрудники информированно обслуживают клиентов.

В СНГ лидер сектора — Казахстан намерен увеличить долю исламских банковских активов в общем объеме активов банковского сектора с текущих 0,2% до 3% к 2025 году. В Киргизии Национальный банк планирует увеличить эту долю с текущих 1,4% до 5% к 2024 году. В этих странах быстрее, чем в России, меняют регулятивные нормы. Например, понятие исламского банкинга в законодательство Казахстан ввел еще в 2009 году. Moody's ожидает также быстрого развития системы в Узбекистане и Таджикистане.

В Казахстане в настоящее время действуют два исламских банка — Al Hilal и Заман-банк, а также пять небанковских организаций, занимающихся исламским финансированием. В Киргизии работают один исламский банк — Ecoislamic Bank и две небанковские организации, в Таджикистане — Tawhidbank и одна небанковская организация. В Узбекистане сектор исламского финансирования представлен только одной небанковской организацией.

Судя по опыту стран ближнего зарубежья, привычная для западных стран банковская система, основанная на прибыли от процентов и биржевой торговли, не теряет актуальности при введении альтернативы. Исламский банкинг занимает свою нишу, делая финансы доступнее для экспортеров и тех, кто строго соблюдает религиозные каноны.