«Ночной бухгалтер». В 2023 году будет девять новогодних выходных. Бухгалтеры зачем-то торопят ЕНП

Аккуратнее с шампанским в марте

Премьер-министр подписал постановление с официальными выходными и праздниками на 2023 год.

Новогодние праздники продлятся 9 дней, к февральским выходным добавится плюс один день, а вот 8 марта отдыхаем только один день: это среда и никаких переносов не будет. То есть выйти на работу придется 9 марта.

Майские праздники тоже будут короткими: выходными из будних дней будут только 1, 8 и 9 мая.

Все там будем

Единый налоговый платеж уже совсем скоро станет обязательным, но бухгалтеры зачем-то торопят события: хотят зачесть переплату по налогам в счет ЕНП.

Меж тем, осталось всего каких-то четыре месяца и хаос (зачеркнуто) стройную и упорядоченную систему нового формата налоговых платежей испытать на себе сможет каждый бухгалтер. Ну чего бежать впереди паровоза?

О том, что еще грандиозного ждет каждую бухгалтерию уже в ближайшее время, наш главред рассказал тут. Проверьте, ко всему ли вы запасли достаточно новопассита.

Важный вебинар! Эксперт по ВЭД расскажет бизнесу о возможностях и ограничениях расчетов в валюте Ак Барс Банк проведет для бизнеса бесплатный вебинар «Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД». Мероприятие пройдет 31 августа в 11 часов. Планируется обсудить: текущие возможности и ограничения расчетов в иностранной валюте;

новое в валютном законодательстве: отмена требования о репатриации, зачисление выручки на счета за рубежом, зачеты и новации. Спикер — управляющий директор по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова. Регистрация — по ссылке

Неуемный аппетит

...продемонстрировала бухгалтер из Магадана, нахватав в свою пользу за шесть лет 21 миллион рублей.

21 миллион, Карл! В Магадане!

Ну вы как-нибудь сами разберитесь

Минфину задали вопрос: разработка техтребований к ПО без разработки самого ПО может идти в льготные доходы IT-компании? И Минфин ответил, что он, гм, не знает. Идите в Минцифры, если точнее.

Наводим порядок

...в мешанине новостей про маркировку: за последнее время их насыпался вагон и маленькая тележка. Наш эксперт сделал понятный обзор, где все разложил по полочкам. Забирайте и сверяйтесь.

Последний шанс

Бронируйте оставшиеся 2 места в октябрьском потоке курса повышения квалификации по госзакупкам: расскажем, как не налететь на проблемы с законом, если шеф поручил госзакупки именно вам.

Мем дня

Когда новенькая в бухгалтерии спрашивает, как связаться с поставщиком, если она никогда этого не делала:

Ваша пьет комплекс витаминов и радуется редакция