«Ночной бухгалтер». В 2023 году будет девять новогодних выходных. Бухгалтеры зачем-то торопят ЕНП

Аккуратнее с шампанским в марте
Премьер-министр подписал постановление с официальными выходными и праздниками на 2023 год.
Новогодние праздники продлятся 9 дней, к февральским выходным добавится плюс один день, а вот 8 марта отдыхаем только один день: это среда и никаких переносов не будет. То есть выйти на работу придется 9 марта.
Майские праздники тоже будут короткими: выходными из будних дней будут только 1, 8 и 9 мая.
Все там будем
Единый налоговый платеж уже совсем скоро станет обязательным, но бухгалтеры зачем-то торопят события: хотят зачесть переплату по налогам в счет ЕНП.
Меж тем, осталось всего каких-то четыре месяца и хаос (зачеркнуто) стройную и упорядоченную систему нового формата налоговых платежей испытать на себе сможет каждый бухгалтер. Ну чего бежать впереди паровоза?
О том, что еще грандиозного ждет каждую бухгалтерию уже в ближайшее время, наш главред рассказал тут. Проверьте, ко всему ли вы запасли достаточно новопассита.
Важный вебинар! Эксперт по ВЭД расскажет бизнесу о возможностях и ограничениях расчетов в валюте
Ак Барс Банк проведет для бизнеса бесплатный вебинар «Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД». Мероприятие пройдет 31 августа в 11 часов.
Планируется обсудить:
- текущие возможности и ограничения расчетов в иностранной валюте;
- новое в валютном законодательстве: отмена требования о репатриации, зачисление выручки на счета за рубежом, зачеты и новации.
Спикер — управляющий директор по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова.
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Неуемный аппетит
...продемонстрировала бухгалтер из Магадана, нахватав в свою пользу за шесть лет 21 миллион рублей.
21 миллион, Карл! В Магадане!
Ну вы как-нибудь сами разберитесь
Минфину задали вопрос: разработка техтребований к ПО без разработки самого ПО может идти в льготные доходы IT-компании? И Минфин ответил, что он, гм, не знает. Идите в Минцифры, если точнее.
Наводим порядок
...в мешанине новостей про маркировку: за последнее время их насыпался вагон и маленькая тележка. Наш эксперт сделал понятный обзор, где все разложил по полочкам. Забирайте и сверяйтесь.
Последний шанс
Бронируйте оставшиеся 2 места в октябрьском потоке курса повышения квалификации по госзакупкам: расскажем, как не налететь на проблемы с законом, если шеф поручил госзакупки именно вам.
Мем дня
Когда новенькая в бухгалтерии спрашивает, как связаться с поставщиком, если она никогда этого не делала:
Ваша пьет комплекс витаминов и радуется редакция