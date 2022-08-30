Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». В 2023 году будет девять новогодних выходных. Бухгалтеры зачем-то торопят ЕНП

Власти принесли с барского плеча календарь выходных и праздников на будущий год. А бухгалтеры на форуме обсуждают единый налоговый платеж и непонятно зачем торопят события.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Аккуратнее с шампанским в марте

Премьер-министр подписал постановление с официальными выходными и праздниками на 2023 год.

Новогодние праздники продлятся 9 дней, к февральским выходным добавится плюс один день, а вот 8 марта отдыхаем только один день: это среда и никаких переносов не будет. То есть выйти на работу придется 9 марта.

Майские праздники тоже будут короткими: выходными из будних дней будут только 1, 8 и 9 мая.

Все там будем

Единый налоговый платеж уже совсем скоро станет обязательным, но бухгалтеры зачем-то торопят события: хотят зачесть переплату по налогам в счет ЕНП.

Меж тем, осталось всего каких-то четыре месяца и хаос (зачеркнуто) стройную и упорядоченную систему нового формата налоговых платежей испытать на себе сможет каждый бухгалтер. Ну чего бежать впереди паровоза?

О том, что еще грандиозного ждет каждую бухгалтерию уже в ближайшее время, наш главред рассказал тут. Проверьте, ко всему ли вы запасли достаточно новопассита.

Важный вебинар! Эксперт по ВЭД расскажет бизнесу о возможностях и ограничениях расчетов в валюте

Ак Барс Банк проведет для бизнеса бесплатный вебинар «Возможности и ограничения расчетов в валюте: советы экспертов ВЭД». Мероприятие пройдет 31 августа в 11 часов.

Планируется обсудить:

  • текущие возможности и ограничения расчетов в иностранной валюте;
  • новое в валютном законодательстве: отмена требования о репатриации, зачисление выручки на счета за рубежом, зачеты и новации.

Спикер — управляющий директор по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова.

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Неуемный аппетит

...продемонстрировала бухгалтер из Магадана, нахватав в свою пользу за шесть лет 21 миллион рублей.

21 миллион, Карл! В Магадане!

Ну вы как-нибудь сами разберитесь

Минфину задали вопрос: разработка техтребований к ПО без разработки самого ПО может идти в льготные доходы IT-компании? И Минфин ответил, что он, гм, не знает. Идите в Минцифры, если точнее.

Наводим порядок

...в мешанине новостей про маркировку: за последнее время их насыпался вагон и маленькая тележка. Наш эксперт сделал понятный обзор, где все разложил по полочкам. Забирайте и сверяйтесь.

Последний шанс

Бронируйте оставшиеся 2 места в октябрьском потоке курса повышения квалификации по госзакупкам: расскажем, как не налететь на проблемы с законом, если шеф поручил госзакупки именно вам.

Мем дня

Когда новенькая в бухгалтерии спрашивает, как связаться с поставщиком, если она никогда этого не делала:

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Ваша пьет комплекс витаминов и радуется редакция

Бухгалтеры, по ОСНО много изменений! Учитесь работать по-новому и станьте суперпрофи. Забирайте подборку из 25 материалов по ОСНО.

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Миграционный учет

Граждан ЛДНР можно принимать на работу без патента и после дактилоскопии

Утвердили временные меры для приема на работу граждан из ЛНР и ДНР. При заключении с ними трудового договора или договора ГПХ требовать патент не надо. Этот документ им не нужен. Нужны другие.

Повышение квалификации

Подотчет, командировки

Оптимизация командировок. Электронные документы и онлайн-сервисы в помощь бизнесу и бухгалтеру

Если служебные поездки сотрудников носят регулярный характер, руководству пора задуматься об автоматизации процессов. Это значительно сэкономит не только деньги, но и откроет новые возможности, например, бухгалтеру не придется вручную вносить авансовые отчеты в 1С. Объясняем, как организовывать командировки онлайн и оформлять документы в электронном виде.

Оптимизация командировок. Электронные документы и онлайн-сервисы в помощь бизнесу и бухгалтеру
Финансовый кризис

Власть хочет так «донастроить» финансовую систему, чтобы все отрасли прочно стояли на ногах

О необходимости «донастройки» финансовой системы России в условиях санкций и внедрении цифровых активов заявил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы.

Валюта

Не пытайтесь покинуть Финляндию с евро в кармане. Отберут!

Финская таможня отбирает наличные евро у россиян, который возвращаются из поездки домой. Евро предлагают или передать въезжающим в Финляндию, или оставить на хранение на границе и затем получить при повторном въезде.

Мероприятия

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры торопятся зачесть переплату по налогам в счет ЕНП. Но эта участь и так не минует никого

С 2023 года вводят единый налоговый платеж. Первое, что сделают налоговики – свалят в один котел сальдо по всем налогам бизнеса. Все нынешние переплаты окажутся на ЕНС. Как говорится, все там будем.

Ценные бумаги

ITI Capital запретила с 30 августа неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги

Инвестиционная компания ITI Capital пока единственная компания, которая закрыла доступ к покупке иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов, следуя рекомендациям Центробанка.

IT-компании

Разработка техтребований к ПО без разработки самого ПО может идти в льготные доходы IT-компании, а может не идти. Минфин не знает

Если доля профильных доходов аккредитованной IT-компании составляет от 70%, то можно применять пониженный тариф страховых взносов. В состав таких профильных доход идет не всякая реализация.

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