Банки будут делить операции бизнеса на УСН на облагаемые и необлагаемые. А бизнес должен это контролировать

Что случилось
ФНС выпустила методические рекомендации для банков и налогоплательщиков, как разделять доходы и расходы на АУСН на учитываемые и не учитываемые при налогообложении.
В методичке описаны нюансы таких операций:
- расчеты с контрагентами по оплате товаров, работ, услуг;
- расчеты по СБП, QR-кодам и т.д.;
- расчеты по корпоративным картам;
- эквайринг;
- возвраты;
- переводы между своими счетами;
- комиссия банка;
- налоги;
- снятие и внесение наличных;
- зарплата;
- кредиты и займы;
- госконтракты;
- банковские вклады;
- штрафы;
- обмен валюты;
- подотчет;
- расчеты по исполнительным листам;
- залог, задаток;
- дивиденды;
- безвозмездная передача денег;
- целевое финансирование;
- уставный капитал.
АУСН
Признак операции
Исправление ошибок
Коды в платежках
Доходы от физлиц
Эквайринг
НДС
Подотчет
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