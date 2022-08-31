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АУСН

Банки будут делить операции бизнеса на УСН на облагаемые и необлагаемые. А бизнес должен это контролировать

Все банковские операции бизнеса на АУСН надо будет кодировать. По коду будут определять признак, который влияет на расчет налога. ФНС разработала новую методичку.

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Что случилось

ФНС выпустила методические рекомендации для банков и налогоплательщиков, как разделять доходы и расходы на АУСН на учитываемые и не учитываемые при налогообложении.

В методичке описаны нюансы таких операций:

  • расчеты с контрагентами по оплате товаров, работ, услуг;
  • расчеты по СБП, QR-кодам и т.д.;
  • расчеты по корпоративным картам;
  • эквайринг;
  • возвраты;
  • переводы между своими счетами;
  • комиссия банка;
  • налоги;
  • снятие и внесение наличных;
  • зарплата;
  • кредиты и займы;
  • госконтракты;
  • банковские вклады;
  • штрафы;
  • обмен валюты;
  • подотчет;
  • расчеты по исполнительным листам;
  • залог, задаток;
  • дивиденды;
  • безвозмездная передача денег;
  • целевое финансирование;
  • уставный капитал.

АУСН

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АУСН

Банки будут делить операции бизнеса на УСН на облагаемые и необлагаемые. А бизнес должен это контролировать

Все банковские операции бизнеса на АУСН надо будет кодировать. По коду будут определять признак, который влияет на расчет налога. ФНС разработала новую методичку.

Банки будут делить операции бизнеса на УСН на облагаемые и необлагаемые. А бизнес должен это контролировать

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
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