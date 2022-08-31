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Уставный капитал

Как вести учет, если физлицо вносит вклад в общество основное средство и ценные бумаги

Участник общества – физлицо вправе сделать вклад не только деньгами, но и другим имуществом и имущественными правами, например, ценными бумагами (п. 1 ст. 66.1 ГК). Однако в налоговом учете общества возникнут проблемы из-за особой позиции Минфина. Об этом – далее.

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Когда внесено основное средство

Общее правило

Денежная оценка вклада в виде имущества должна быть проведена только независимым оценщиком.

Участники общества не вправе определять денежную оценку имущества в большем размере (п. 2 ст. 66.2 ГК).

Бухгалтерский учет

Стоимость имущества, которое получено обществом как вклад, не признается его доходом (п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н, приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).

Чтобы имущество можно было признать ОС в учете компании, оно должно соответствовать требованиям из п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н.

Первоначальной стоимостью будет оценка стоимости актива, которая согласована участниками общества. Она не может превышать стоимость, которую установил независимый оценщик (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. 5, п. 9 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н).

Налоговый учет

Стоимость полученного имущества в составе доходов общества учитывать не надо (подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК, письмо Минфина от 29.03.2022 № 03-03-06/2/25209). Из-за этого есть спор по поводу права на амортизацию.

Минфин — против возможности амортизации (письмо от 14.05.2018 № 03-03-06/1/31986). Чиновники считают, что раз компания не включает в доход стоимость полученного имущества, то его первоначальная стоимость равна нулю.

Налоговики же полагают, что амортизацию по такому имуществу начислять можно (письмо ФНС от 17.08.2021 № СД-4-3/11570@). Стоимость актива не включается в налоговый доход по самостоятельному основанию. А первоначальная стоимость объекта в налоговом учете общества определяется по правилам НК.

Если вы решитесь на амортизацию, учитывая позицию ФНС, то имейте в виду следующие правила. Организация, которая принимает от физлица вклад в виде имущества, чтобы поставить актив на налоговый учет, должна иметь документы (подп. 2 п. 1 ст. 277 НК):

  • которые подтвердят затраты физлица на приобретение этого имущества;
  • об оценке независимым оценщиком рыночной стоимости вносимого имущества.

Если физлицо — налоговый резидент России, оценщик должен быть российским (письмо Минфина от 03.11.2015 № 03-03-06/1/63574). Оценка актива в налоговом учете общества не может быть выше рыночной стоимости, которую определил оценщик.

Амортизацию начисляйте исходя из СПИ, который уменьшен на срок эксплуатации ОС участником общества. Но если участник — обычное физлицо, а не ИП, то СПИ на срок использования бывшим собственником уменьшить нельзя (письмо Минфина от 06.10.2010 № 03-03-06/2/172).

Когда внесены ценные бумаги

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