«Ночной бухгалтер». Свершилось! Низкооплачиваемых сотрудников запретили лишать премии

Когда премия — это профанация

Эксперт Роструда почему-то спокойно описывает ситуацию, которая сама по себе незаконна. Как это, «оклад сотрудника меньше МРОТ, но вместе с премией — больше»? Ведь премия — это не гарантированная выплата. Значит, оклад никак не может быть меньше МРОТ.

В результате Роструду приходится юлить и изворачиваться. Дескать, лишать работника премии в данной ситуации работодатель не вправе.

— Согласно судебной практике оклад работника должен быть не менее минимальной заработной платы по региону, объясняет Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву. — Все иные выплаты — премии, надбавки — выплачивается сверх оклада. Полагаю, работодателям следует учитывать в свой работе судебную практику, чтобы не попадать впросак, как этот работодатель.

Наши читатели считают так же: «В данном случае премия — это профанация. Это просто недостающая часть оклада у жадного работодателя».

Запишем в молескин, что премия у низкооплачиваемых работников — это не премия, а часть оклада!

Не новость! Налоговики снова блокируют счета ИП ни за что

Налоговики грозятся заблокировать счет предпринимателям без работников, которые не сдали РСВ. Об этом рассказали наши читатели на форуме и Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Из ФНС пошли требования о сдаче РСВ, сдавать который не нужно. Речь идет об ИП без работников.

ИП, которые получили требования, раньше имели наемных работников и сдавали в РСВ, но с 2022 года перестали быть работодателями.

Если у вас похожая ситуация, будьте внимательны!

УСН и НДС. Долой дискриминацию!

Если на торгах выиграла фирма, которая применяет УСН, цену госконтракта уменьшать на сумму НДС не будут. Но в смете не будет строки «Твердая цена контракта с НДС».

Поверим обещаниям Минфина?

Что нового в суде?

У нас вышел обзор судебной налоговой практики за первое полугодие 2022 года. Мотайте на ус!

...а на «Клерке»?

А на «Клерке» вышло БухТабло v1.0! Собрали все сервисы для бухгалтера на одной странице.

Хо-хо!

Словарь Эллочки-людоедки составлял 30 слов, но ими она могла выразить практически все. «Клерк» улучшил результат героини «12 стульев».

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