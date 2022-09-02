Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Свершилось! Низкооплачиваемых сотрудников запретили лишать премии

Роструд дал очередное странное разъяснение. Дескать, работник, лишившись премии, может получить за работу меньше МРОТ. А это незаконно. Поэтому премии таких сотрудников лишать нельзя.

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Когда премия — это профанация

Эксперт Роструда почему-то спокойно описывает ситуацию, которая сама по себе незаконна. Как это, «оклад сотрудника меньше МРОТ, но вместе с премией — больше»? Ведь премия — это не гарантированная выплата. Значит, оклад никак не может быть меньше МРОТ.

В результате Роструду приходится юлить и изворачиваться. Дескать, лишать работника премии в данной ситуации работодатель не вправе.

— Согласно судебной практике оклад работника должен быть не менее минимальной заработной платы по региону, объясняет Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву. — Все иные выплаты — премии, надбавки — выплачивается сверх оклада. Полагаю, работодателям следует учитывать в свой работе судебную практику, чтобы не попадать впросак, как этот работодатель.

Наши читатели считают так же: «В данном случае премия — это профанация. Это просто недостающая часть оклада у жадного работодателя».

Запишем в молескин, что премия у низкооплачиваемых работников — это не премия, а часть оклада!

Не новость! Налоговики снова блокируют счета ИП ни за что

Налоговики грозятся заблокировать счет предпринимателям без работников, которые не сдали РСВ. Об этом рассказали наши читатели на форуме и Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Из ФНС пошли требования о сдаче РСВ, сдавать который не нужно. Речь идет об ИП без работников.

ИП, которые получили требования, раньше имели наемных работников и сдавали в РСВ, но с 2022 года перестали быть работодателями.

Если у вас похожая ситуация, будьте внимательны!

УСН и НДС. Долой дискриминацию!

Если на торгах выиграла фирма, которая применяет УСН, цену госконтракта уменьшать на сумму НДС не будут. Но в смете не будет строки «Твердая цена контракта с НДС».

Поверим обещаниям Минфина?

Что нового в суде?

У нас вышел обзор судебной налоговой практики за первое полугодие 2022 года. Мотайте на ус!

...а на «Клерке»?

А на «Клерке» вышло БухТабло v1.0! Собрали все сервисы для бухгалтера на одной странице.

Хо-хо!

Словарь Эллочки-людоедки составлял 30 слов, но ими она могла выразить практически все. «Клерк» улучшил результат героини «12 стульев».

Мы смогли выразить все, что нужно знать бухгалтеру всего в 3 онлайн-курсах и 20 вебинарах. Все, что нужно знать о ФСБУ.

Записывайтесь!

Ваша выше МРОТ оплачиваемая редакция

Работайте с кадрами без проблем! Получите обучающую подборку по зарплате и кадрам

С коллекцией «Клерка» вы разберетесь с 1С: ЗУП, особенностями выплаты зарплаты, как правильно принимать и увольнять сотрудников. Узнаете, как снимать расходы так, чтобы не докопались налоговики.

4 онлайн-курса и 20 вебинаров дадут полную картину правильной работы с кадрами. Приобретайте подборку по акции за 8.000 рублей — по отдельности за курсы и вебинары вы бы заплатили 75.330, а так экономите больше 65 тысяч.

Список курсов смотрите здесь или заполните форму ниже и нажмите «отправить» — расскажем о коллекции больше.

Повышение квалификации

Маркетплейсы

Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Если вы не производитель, то для успешной торговли на маркетплейсе нужны надежные поставщики. Из-за санкционного давления картина мира и расположение основных поставщиков сильно изменились. Где и у кого закупать, на что обратить внимание, и как вести расчеты с иностранными контрагентами? Даем ответы на эти и другие популярные вопросы от селлеров.

Где искать поставщиков для продаж на маркетплейсах

Иногда нельзя лишать работника премии, даже если серьезно накосячил

Эксперты Роструда рассказали, что в случае, когда на руки работник получит меньше 1 МРОТ по результатам депремирования, но при этом он полностью отработал весь период, за который платится зарплата, то лишать премии его будет нельзя.

Мероприятия

Разместить
Валютный счет

Цитата дня. О том, как легким движением руки валютные счета превращаются...

Банк России считает, что традиционные мировые резервные валюты, доллар и евро, стали для российской экономики реально опасными, токсичными активами. Поэтому счета россиян в этих валютах должны превратиться... в рублевые.

Цитата дня. О том, как легким движением руки валютные счета превращаются...
НДС

Как раскрыли схему с поставками в Беларусь по заниженным ценам. Все дело в вычетах по НДС

Налоговые схемы на территории России разрабатывают и применяют не только местные компании. Этим занимаются и компании из ЕАЭС. Интересную схему придумали сябры из Беларуси. Об этом – далее.

Как раскрыли схему с поставками в Беларусь по заниженным ценам. Все дело в вычетах по НДС
Читать еще