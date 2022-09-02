Зарплата

Сотрудников с маленькой зарплатой нельзя лишать премии

Даже если сотрудник плохо работал, не платить ему премию нельзя, если в итоге его зарплата будет меньше МРОТ.

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Разъяснение дал Роструд.

В компании оклад меньше МРОТ, но вместе с премией — больше. Провинившемуся сотруднику премию не дали. Его зарплата оказалась меньше МРОТ, что недопустима.

Роструд напомнил про статью 133 ТК, по которой зарплата человека, отработавшего норму по времени, не может быть меньше МРОТ.

Кстати, в вопросе работодатель практически признался еще в одном нарушении — лишении премии применили в качестве дисциплинарного взыскания.

Но это противоречит ТК.

Сейчас есть только три вида дисциплинарных взыскания:

  • замечание;
  • выговор;
  • увольнение.

Кстати, в Госдуму вносили законопроект, по которому лишение премии может стать новым видом дисциплинарного взыскания. Это в интересах работников, утверждает его автор. Ведь неначисление не оспоришь, а лишение по приказу люди будут оспаривать.

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