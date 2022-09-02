❗ Сумма госконтракта с упрощенцами не уменьшается на НДС

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.08.2022 № 03-07-11/79299.

По закону № 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных:

извещением об осуществлении закупки;

приглашением;

документацией о закупке;

заявкой участника закупки.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

То есть заказчик заключает и оплачивает контракт по цене победителя закупок вне зависимости от применяемой им системы налогообложения.

Даже если выиграл упрощенец, ему надо будет перечислить всю сумму по контракту, без уменьшения ее на НДС.

Что касается строительных работ, то есть методика составления сметы (утверждена приказом Минстроя от 23.12.2019 № 841/пр).

Там есть образец сметы и к нему идет примечание 3.

Там говорится, что если контракт будет с неплательщиком НДС, то в смете значение в строке «Твердая цена контракта с НДС» не указывают.