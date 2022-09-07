«Ночной бухгалтер». Долой проверки! Избавиться от них поможет цифровой рубль. Так считает прокуратура

Мы думаем о вас

От проверок хотят избавить не весь бизнес, а только тот, чья деятельность не связана с высокими рисками причинения вреда. Для этого она (деятельность) должна быть максимальной прозрачной. Да и вообще нужно бизнес-климат улучшать.

Только Генпрокуратура предложила для этого странный способ — ввести цифровой рубль.

В комментариях бухгалтеры сомневаются, что это сработает, да и вообще недоумевают:

Самозанятые тоже болеют

хотят получать выплаты за время болезни . Пока такое право есть только у самозанятых со статусом ИП. Для этого предпринимателю нужно заплатить в ФСС почти пять тысяч рублей за год (северянам — больше).

Большинство самозанятых готово платить добровольные взносы, что не удивительно. На носу осень, показатели по коронавирусу поползли вверх, да и сезонные заболевания не дремлют. Как тут не озаботиться собственным здоровьем?

На УСН невозможно работать

А все из-за лимитов. Вот взять хоть основные средства — их стоимость должна быть не более 150 млн. Маловато будет, считает глава «Опоры России» Александр Калинин

Особенно волнуется он за турбизнес, где и людей много работает, всяко больше 100 человек. Непорядок!

Тем более, что у нас скоро своих куроротов будет завались.

Про персданные забыли уже?

И зря, потому что скоро уведомление об их обработке обновят . Придется дополнять сведения, если вы что-то в первый раз недодали.

Кстати, опрос среди пользователей «Клерка» показал, что до 1 сентября уведомление подали только 43% из них, а 23% вообще не знали об этой обязанности (счастливчики).

Бухгалтеру вообще нельзя расслабляться. Только моргнул, а уже столько всяких изменений произошло.

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Ваша пока неоцифрованная рублями редакция