Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Без справки от мужа в отпуск по уходу уйти нельзя. Так посчитал работодатель

И поставил работнице прогулы. А она пожаловалась в Роструд.

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«Ночной бухгалтер». Без справки от мужа в отпуск по уходу уйти нельзя. Так посчитал работодатель

Хочешь в отпуск — неси справку

Сотрудница, находясь в отпуске по беременности и родам, заранее предоставила работодателю заявление на отпуск по уходу за ребенком. И благополучно занялась заботами о малыше.

Но работодатель почему-то решил, что для ухода в отпуск ей нужна еще справка с работы мужа о том, что он за ребенком не ухаживает и в отпуске не находится. Бухгалтерия требует справку, грозя поставить прогулы.

Видимо произошла путаница, ведь такая справка нужна для получения пособия, а вовсе не для отпуска — так ответил Роструд.

Бухгалтерам тоже отдохнуть не дают

Но тут уже дело не в справках, а в том, что без такого ключевого сотрудника в организации вся работа встает.

Вот, например, руководитель не может выплатить без бухгалтера зарплату. Правда, и тут помог Роструд — напомнил, что отозвать из отпуска можно только, если сотрудник на это согласен.

А вы работаете в отпуске, доплачивают?

Если в отпуск вы уже сходили, то пора усиленно поработать и поучиться.

Бухгалтерский и налоговый учёт кредитов и займов в 2022 году
 
 
С кредитами и займами приходится сталкиваться большинству главбухов. Их учёт имеет массу нюансов.
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  • Учёт у займодавца (ПБУ 19/02)
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  • Учёт доходов и расходов по выданным займам на ОСНО
  • Учёт доходов и расходов по выданным займам на УСН
Спикеры
 
Алексей Иванов
директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело».
 
Людмила Архипкина
ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Пора подумать о будущем

ФНС напоминает (как будто можно забыть), что в 2023 году платить налоги и сдавать декларации нужно по-новому. Все из-за введения единого налогового платежа.

Сдавать отчеты — до 25 числа, а платить — до 28. Правда, какого именно месяца — придется разбираться с каждым налогом и взносами отдельно. Не запутайтесь.

И тебе больничный!

На 2023 год изменений хоть отбавляй. Вот подрядчики по договорам ГПХ, например, будут получать больничные, как и штатные сотрудники.

Такие выплаты светят тем, за кого работодатель платил взносы в ФСС в 2022 году.

Не платил? Значит начинайте болеть только с 2024 года, там больничный будет точно положен всем работникам по ГПХ-договорам.

Кстати, про подрядчиков

Опрашиваем бухгалтеров строительных организаций, хотим знать, правда ли, что недвижимость распродается, как горячие пирожки?

Заодно можно рассказать, каких знаний в этой сфере не хватает для счастья и поделиться наболевшим, если обижает госзаказчик или застройщик задолжал денег.

Ваша никогда не ходит в отпуск редакция

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