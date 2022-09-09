«Ночной бухгалтер». Ипотека тем, кому за...

Даёшь выплату ипотеки до 85-ти!
Да-да, банки стали увеличивать предельный возраст по ипотеке. Например, в Ак Барс Банке он составляет 75 лет, а в Совкомбанке целых 85 лет.
В чем причина? Стоимость недвижимости растет, заемщикам сложно платить кредит, банки стараются привлечь клиентов и сделать их выплаты комфортными.
Повышение возрастной планки позволяет снизить размер ежемесячного платежа.
Так, что, если вы вышли на пенсию, но не успели обзавестись собственной квартирой или домом — дерзайте.
Опять мошенники
Им не сидится спокойно и теперь они придумали новую схему, чтобы выманивать у вас деньги и персональные данные.
Опасности подвергаются те, кто ищет работу и вообще какой-то легкий заработок в сети.
Вам предложать поработать на одном из крупных маркетплейсов, за хорошие деньги. Правда, нужно будет немного вложиться.
Причем, вам даже будут выплачивать проценты и быстро возвращать инвестиции, но стоит решиться и внести сумму побольше — адью, мошенники сразу пропадают!
Вместо того, чтобы искать сомнительные способы заработка — лучше регистрируйтесь самозанятыми.
Тем более, что для них создаются все условия для работы — выделяются средства на начало бизнеса, предоставляются микрозаймы по пониженной ставке и т.д.
Подробнее о поддержке самозанятых читайте тут.
Кадровый шок
Нелегко приходится кадровику, когда сотрудник меняет личные данные. Но к смене фамилии у женщин после брака все как-то привыкли.
Удивила работодателя сотрудница, когда сменила после свадьбы не только фамилию, но и имя.
«Увольняйтесь, а потом мы вас снова возьмем на работу», — сообщил работодатель. С ним не согласились в Роструде.
В ведомстве напомнили, что внести изменения в кадровые документы можно на основании паспорта, свидетельства о браке и других документов.
Едем, едем, в соседнее село
А вернее — город. Из-за укрупнения в рядах налоговых инспекций бухгалтерам теперь придется ездить в командировки.
Повезло на этот раз жителям Калининградской, Мурманской, Орловской областей и Чувашской Республики.
А, если вы живете в Москве или заглянете в город 28 сентября, можете побывать на бизнес-завтраке и пообщаться с крутыми экспертами.
Такие встречи регулярно проводит КСК Групп, в этот раз тема «Актуальные тенденции в налогообложении физических лиц. Что принёс нам 2022. Валютное и налоговое законодательство РФ.»
Участие бесплатное — оставляйте заявку и просоединяйтесь. 28 сентября в 10.00.
Эксперты расскажут:
- Об общих тенденциях контроля за доходами физлиц.
- Влиянии событий 2022 на статус резидентов РФ в мире.
- Изменениях в налоговом и валютном законодательстве РФ.
- Какие вопросы задают физлица в связи с изменениями валютного законодательства.
- Что делать. Предложат варианты решений.
Ваша до пенсии ещё далеко редакция