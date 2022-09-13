Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Роструд напоминает, что мужчина беременным быть не может

Пособия детские — странный предмет, они вроде есть, а вроде и нет.

Версия для печати
«Ночной бухгалтер». Роструд напоминает, что мужчина беременным быть не может

Очевидный факт

Мужчина забеременеть не может (не дошла пока медицина до такого прогресса).

Но, если женщина не работает, то ей не положено пособие по беременности и родам, а получить его очень хочется.

Тогда у семьи возникает вопрос — нельзя ли супругу получить пособие по БиР? Роструд разочаровывает — нельзя, по очевидным причинам.

Как прошло лето

Отпуск бывает не только по БиР, но и самый обычный. Его, кстати, большинство россиян провели дома.

Аж 50% решили, что лучше не покидать родные стены.

При этом либо отпуска были коротковаты, либо отдых слишком хорош, но 21% опрошенных после него впали в депрессию.

Бухгалтеры точно знают из-за чего можно сильно стрессовать, хоть до отпуска, хоть после (а еще хуже — во время). Это налоговые проверки.

Сохраняйте нервы и здоровье — проходитете курс повышения квалификации «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля»

Оставьте заявку, чтобы узнать больше о курсе или записаться:

Вас идентифицировали

Предпринимателям-селлерам маркетплейса Wildberries придется проходить дополнительный контроль при регистрации на площадке.

Для этого пока нужно использовать банковские онлайн-сервисы, а скоро и Госуслуги.

Виной всему мошенники. Злодеи фальсицируют вовсе не товары, а карточки с ними.

После появления заинтересованного покупателя его уводят в мессендежер, а оттуда — в сторонний платежный сервис.

Тут-то покупатель и лишается денежек, а заодно надежды их когда-нибудь вернуть.

Вы — бухгалтер и ищите клиентов? Вот Топ-7 советов, как найти их в соцсетях. А еще вы узнаете про нишевание и бухгалтерский пиар.

Акционный вычет

Минфин хочет, чтобы граждане охотнее вкладывались в российские ценные бумаги. А еще в собственную пенсию.

Для этого, скорее всего, введут новый вычет.

Учитывая, что немногие делают добровольные взносы на будущую пенсию (например, вкладываются в НПФ), вряд ли этот вычет сильно поможет.

Лучший стимул для вложений — стабильность законодательства и экономики, чего пока, увы, не наблюдается.

Ваша декрет нам только снится редакция

Учитывать аренду по ФСБУ 25/2018 в 1С — легко! С онлайн-курсом «Клерка» вы научитесь это делать за 16 часов

Аттестованный преподаватель по 1С Адиль Кудьяров на понятных примерах покажет, как учитывать аренду у арендатора и арендодателя. Разберетесь с дисконтированием, лизингом.

Чему научитесь на курсе «Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С»:

• работать с ФСБУ 25/2018 в 1С;
• избегать типичных ошибок в учете аренды;
• грамотно вести учет у арендатора и арендодателя.

По акции онлайн-курс стоит 5990 рублей. Смотрите полную программу курса или заполните форму ниже — узнаете больше.

Бухгалтерская отчетность

За какие ошибки в учете бухгалтера ждут штрафы, гнев руководителя и как этого избежать

Поставить не тот код, сумму, отнести расход не на тот счет — ошибиться может каждый. Только из-за таких огрехов компания потеряет деньги, а вы — получите нагоняй от руководителя и приличный штраф. Разбираемся, какие бывают ошибки и как их исправлять.

За какие ошибки в учете бухгалтера ждут штрафы, гнев руководителя и как этого избежать

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Медосмотры

Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю

Если совместитель принимается на работу с вредными или опасными факторами либо его должность предполагает обязательный медицинский осмотр, на него распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные ТК для основных работников. В чем числе и оплата работодателем обязательного предварительного медосмотра.

Нужно ли оплачивать медосмотр внешнему совместителю
Реклама

Реклама в интернете. Новые требования с 1 сентября 2022 года

Власти решили создать более прозрачные условия на рекламном рынке в интернете. Несмотря на то, что сначала это предложение вызвало бурные споры и негодование представителей отрасли, вступил в силу с 1 сентября 2022 года новый закон № 347-ФЗ с изменениями правил интернет-рекламы. В этой статье разбираем, кто и какую информацию о рекламе должен предоставлять, а также как это делать.

Реклама в интернете. Новые требования с 1 сентября 2022 года
Читать еще