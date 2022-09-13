«Ночной бухгалтер». Роструд напоминает, что мужчина беременным быть не может

Очевидный факт

Мужчина забеременеть не может (не дошла пока медицина до такого прогресса).

Но, если женщина не работает, то ей не положено пособие по беременности и родам, а получить его очень хочется.

Тогда у семьи возникает вопрос — нельзя ли супругу получить пособие по БиР? Роструд разочаровывает — нельзя, по очевидным причинам.

Как прошло лето

Отпуск бывает не только по БиР, но и самый обычный. Его, кстати, большинство россиян провели дома

Аж 50% решили, что лучше не покидать родные стены.

При этом либо отпуска были коротковаты, либо отдых слишком хорош, но 21% опрошенных после него впали в депрессию.

Бухгалтеры точно знают из-за чего можно сильно стрессовать, хоть до отпуска, хоть после (а еще хуже — во время). Это налоговые проверки. Сохраняйте нервы и здоровье — проходитете курс повышения квалификации «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля» Оставьте заявку, чтобы узнать больше о курсе или записаться:

Вас идентифицировали

Для этого пока нужно использовать банковские онлайн-сервисы, а скоро и Госуслуги.

Виной всему мошенники. Злодеи фальсицируют вовсе не товары, а карточки с ними.

После появления заинтересованного покупателя его уводят в мессендежер, а оттуда — в сторонний платежный сервис.

Тут-то покупатель и лишается денежек, а заодно надежды их когда-нибудь вернуть.

Вы — бухгалтер и ищите клиентов? Вот Топ-7 советов, как найти их в соцсетях. А еще вы узнаете про нишевание и бухгалтерский пиар.

Акционный вычет

Для этого, скорее всего, введут новый вычет.

Учитывая, что немногие делают добровольные взносы на будущую пенсию (например, вкладываются в НПФ), вряд ли этот вычет сильно поможет.

Лучший стимул для вложений — стабильность законодательства и экономики, чего пока, увы, не наблюдается.

Ваша декрет нам только снится редакция