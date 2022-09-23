Что писали про НДС на этой неделе

Перемены в декларации по НДС

Из значимого — точно установлен код, который нужен для заявительного вычета (подп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК).

Это код 08. Его требовали ставить налоговики, хотя в нормативке такого кода не было.

В декларации по НДС обновится раздел 3. Кроме того, будут новые штрих-коды и коды операций.

Есть изменения для налоговых агентов по НДС, которые покупают услуги у инофирм.

Новую декларацию надо будет сдавать с отчета за 1 квартал 2023 года.

Пени по НДС для региональных властей

По общему правилу органы власти плательщиками НДС не считаются. Но есть исключения при продаже имущества.

Когда объект у органа власти покупает компания или ИП, они сами платят НДС. А вот если покупает физлицо — то НДС должен уплатить продавец.

Однако даже если орган власти опоздает с перечислением налога, пени по НДС ему начислять никто не будет. Дело в том, что статья 75 НК не распространяется на неплательщиков налога (письмо ФНС от 02.08.2022 № СД-4-3/10019).

Стало меньше налоговых проверок (в том числе и по НДС)

Количество выездных налоговых проверок (которые чаще всего проводятся именно из-за НДС) за 10 лет упало почти вдвое.

Зато среднее среднее доначисление за этот же период выросло почти в 10 раз. С 5,2 млн руб. до 51,9 млн руб.

При этом 52 процента доначисленных налогов были уплачены добровольно.

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