НДС

Что писали про НДС на этой неделе

Собрали для вас последние новости по одному из самых сложных налогов.

Версия для печати
Что писали про НДС на этой неделе

Перемены в декларации по НДС

Из значимого — точно установлен код, который нужен для заявительного вычета (подп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК).

Это код 08. Его требовали ставить налоговики, хотя в нормативке такого кода не было.

В декларации по НДС обновится раздел 3. Кроме того, будут новые штрих-коды и коды операций.

Есть изменения для налоговых агентов по НДС, которые покупают услуги у инофирм.

Новую декларацию надо будет сдавать с отчета за 1 квартал 2023 года.

Пени по НДС для региональных властей

По общему правилу органы власти плательщиками НДС не считаются. Но есть исключения при продаже имущества.

Когда объект у органа власти покупает компания или ИП, они сами платят НДС. А вот если покупает физлицо — то НДС должен уплатить продавец.

Однако даже если орган власти опоздает с перечислением налога, пени по НДС ему начислять никто не будет. Дело в том, что статья 75 НК не распространяется на неплательщиков налога (письмо ФНС от 02.08.2022 № СД-4-3/10019).

Стало меньше налоговых проверок (в том числе и по НДС)

Количество выездных налоговых проверок (которые чаще всего проводятся именно из-за НДС) за 10 лет упало почти вдвое.

Зато среднее среднее доначисление за этот же период выросло почти в 10 раз. С 5,2 млн руб. до 51,9 млн руб.

При этом 52 процента доначисленных налогов были уплачены добровольно.

Мы принесли вам ключ к успеху

Чтобы быть во всеоружии и грамотно защищать свои права, надо знать, как работает система. Это мы сейчас про АСК НДС-2 — программу налоговиков, которая помогает распутывать цепочки схематозников и неплательщиков НДС.

Работает АСК НДС-2 весьма замысловато и порой под каток идет вполне добросовестный бизнес.

Разбираемся, как под этот каток не попасть, на онлайн-курсе вместе с Кириллом Соппой. Аттестованный налоговый консультант, управляющий ООО «Уроки налоговой схемотехники», предприниматель, он знает про методы налоговиков всё.

>>>Записаться на онлайн-курс можно по ссылке

Экстренная информация! Что делать работодателю из-за частичной мобилизации?

Все про воинский учет по новым правилам на вебинаре:

• Информация в военкомат;
• Увольнения из-за призыва;
• Воинский учет в 1С;
• Заполнение карточек;

Уже 28 сентября.
Успейте записаться, пока есть места!
Всего 990 рублей вместо 2990.

ЗАПИСАТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ

Обзоры для бухгалтера

В «Трибуне» обсуждают мобилизацию, секреты сотрудников, самозанятых-бывших работников, роботов и психологию манипуляций

В «Клерке» можно не только читать чужие тексты, но и создавать свои — в «Трибуне». Это сервис персональных блогов. Редакция подготовила обзор самых интересных постов блогеров «Трибуны» за эту неделю.

В «Трибуне» обсуждают мобилизацию, секреты сотрудников, самозанятых-бывших работников, роботов и психологию манипуляций

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Поиск работы бухгалтеров

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансия дня

Главный бухгалтер в Клерк — Краснодар, полный рабочий день.

Комфортные условия труда (оборудованное рабочее пространство, столовая зона, чай, кофе, корпоративные мероприятия). Отсутствие дресс-кода.

Вакансии за 23 сентября

  1. Бухгалтер на отчётность в ООО «Бухгалтер-групп» (Бухгалтерское сопровождение)
    от 40 000 до 60 000, Ижевск, полный рабочий день
  2. от 40 000 до 60 000, Ростов-на-Дону, 2 дня в неделю
  3. от 100 000, график в формате работы как с личными присутствием, так и удаленно
  4. от 40 000 до 60 000, Москва, возможна частично удаленная работа
  5. Ведущий бухгалтер в Строительный инвестиционный холдинг
    120 000, Москва, полный рабочий день
  6. от 100 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день
  7. от 100 000, Краснодар, полный рабочий день
  8. от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день
  9. Бухгалтер по работе с маркетплейсами (отчеты по комиссионерам) в Поревит
    от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  10. от 80 000 до 100 000, Москва
  11. от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  12. от 40 000 до 60 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день

Следить за вакансиями удобно в нашем телеграм-канале Бух.Джоб или на сайте в разделе Вакансии.

ФСБУ

Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»

Среди запутанных и непонятных ФСБУ затесался стандарт, прочитав который, большинство бухгалтеров облегченно выдыхает. Вроде все не так страшно. Речь про ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Но на самом деле расслабляться рановато.

Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»
Читать еще