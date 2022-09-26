Что делать бухгалтеру, если сотрудника мобилизовали

Откуда вы можете узнать о мобилизации сотрудника

Итак, статья 31 закона № 53-ФЗ вполне допускает вручение повестки сотруднику на работе. То есть вручить повестку подлежащему мобилизации может:

работник военкомата;

руководитель или ответственный за военно-учетную работу в организации человек.

О мобилизации сотрудника вы можете узнать двумя способами:

сотруднику вручили повестку не на работе, и тогда он сам вас об этом уведомляет;

повестка на сотрудника пришла к вам в организацию, и тогда уже вы должны вручить ее сотруднику под подпись.

Что будет, если повестку не вручить? За это в ст.21.5 КоАП предусмотрен штраф от пятисот до 3000 рублей.

Что бухгалтер (кадровик) должен был делать всегда

Независимо от формы собственности, все организации обязаны вести воинский учет.

Это прописано в разных нормативных актах:

в п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ;

Постановлении Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»;

Методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях" (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017).

За неисполнение этих обязанностей наказывают по ст. 21.4 КоАП, а максимальный штраф по ней — до пяти тысяч рублей. На практике некоторые организации считают эти штрафы мелочью и предпочитают «не заморачиваться» на воинский учет.

Мы будем говорить из расчета на то, что вы не в числе таких организаций. В этом случае у вас есть:

приказ об организации ведения воинского учета; прописанное в приказе ответственное лицо за воинский учет, причем это назначение должно быть согласовано в военкомате; план работы по ведению воинского учета на год; учетные карточки по форме № 10 на всех сотрудников, подлежащих воинскому учету, с актуальными данными.

А еще вы должны проверять у всех состоящих на воинском учете сотрудников документы — военные билеты, мобилизационные предписания, справки. И сдавать отчетность всех видов, установленных в п.32 Постановления Правительства РФ № 719.

Приказ об организации ведения воинского учета утверждается по форме, которая приведена в приложении № 4 Методических рекомендаций Генерального штаба.

Как заполнять карточку по форме № 10, можно узнать из Приказа Минобороны РФ от 22.11.2021 № 700. Выглядит карточка так:

Если коротко описывать суть воинского учета в организациях, то она состоит в том, чтобы иметь всегда актуальные данные обо всех работниках, которые подлежат воинскому учету по закону. В числе этих данных:

личные данные работников;

сведения о воинском учете;

о приемах и об увольнениях, в т. ч. переводах.

В личных данных должна быть актуальная информация о месте жительства, семейном положении, образовании и так далее.

И главное: все эти сведения необходимо периодически передавать в военкомат. Грубо говоря, воинский учет — это работа организации в связке с военкоматом.

Что надо делать теперь

Итак, вы узнали о том, что сотрудника вашей организации призвали по частичной мобилизации. Что дальше?

Главный вопрос, который задают бухгалтеры, нужно ли увольнять сотрудника? Здесь все стремительно меняется.

Буквально пару дней назад Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра объяснила нам:

«По имеющимся статьям в ТК РФ есть два варианта оформления:

1) призыв работника на военную службу является основанием увольнения по п.1 ч.1 ст. 83 ТК РФ. Общая процедура увольнения. Основание к приказу — повестка. В день увольнения с работником осуществляется полный расчет с выплатой выходного пособия в размере 2-недельного среднего заработка.

2) в соответствии со ст. 170 ТК РФ работнику оформляется выполнение государственных обязанностей с сохранением среднего заработка и последующего возмещения зарплаты военкоматом. Порядок возмещения расходов установлен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 704».

Но все перечисленное — порядок действий на случай призыва сотрудника на службу в армии в обычное время. То есть не при мобилизации.

И вот уже 22 сентября на сайте кабмина появилась официальная информация о новом постановлении, по которому расторгать договоры с мобилизованными будет нельзя. Их надо будет приостанавливать.

У этого постановления есть только один серьезный недостаток. Документ до сих пор не опубликован и никакой ясности о том, как это будет выглядеть, нет.

Так увольнять или нет?

Пока появились только разъяснения для московских компаний о том, как поступать при мобилизации сотрудников, и кое-какие ориентиры можно взять оттуда.

Расторгать договоры с мобилизованными точно нельзя. Их действие нужно только приостановить. Дальше работодатель должен обеспечить своевременную явку сотрудника в военкомат вне зависимости от его служебных задач. И напомнить работнику об уголовной ответственности за уклонение от службы в армии.

Если судить по правилам «приостановки» трудового договора, которые уже вышли раньше и которые теперь кабмин решил распространить на мобилизованных, то получается, что с сотрудником нужно произвести полный расчет, но увольнять его нельзя.

Т.к. речь в случае с мобилизацией пойдет не о предприятиях, которые приостановили работу, то работодатель, по-видимому, сможет нанять на место мобилизованного другого сотрудника — предприятию же нужно продолжать работу. Но нанять временно и по срочному трудовому договору, чтобы сохранить за мобилизованным его рабочее место. Механизм в каком-то смысле напоминает происходящее при уходе сотрудницы в декрет.

Как рассчитаться с сотрудником

Приказы военных комиссариатов по регионам о частичной мобилизации говорят, что мобилизованных надо:

освободить от работы или службы;

провести с ними полный расчет;

выплатить мобилизованным зарплату.

Пока других разъяснений не поступало, стоит действовать по известному механизму, как при увольнении сотрудника. То есть в полный расчет включить:

зарплату за все отработанное время;

компенсацию за неиспользованный отпуск;

если это предусматривают локальные нормативные акты организации, то премия, право на которую возникло ко дню увольнения, надбавки.

Ориентироваться, вероятно, надо на сроки расчета из ст.140 ТК РФ.

Какие еще вопросы остаются

Механизм с «приостановкой» трудовых договоров сложно уложить в голове сразу.

Какие документы оформлять?

Нужно ли выдавать какие-то справки работнику?

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