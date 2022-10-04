«Ночной бухгалтер». Мобилизованным дадут кредитные каникулы и налоговые льготы. Власти пытаются объяснить, как это оформить

Про деньги и налоги

Частичная мобилизация касается и предпринимателей тоже. Что в этом случае будет с бизнесом? Власти попытались ответить на этот вопрос так

В законы внесут поправки, благодаря которым возможность быть собственником бизнеса у военнослужащего останется.

Кроме того, тем мобилизованным, кто продолжит вести бизнес, дадут отсрочку по налогам.

Наконец, автоматически будут продлевать лицензии таким предпринимателям.

Все перечисленное — пока только поправки в законы, которые планируется принять. Одобрили пока лишь закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

Для кредитных каникул банку понадобятся документы, подтверждающие участие мобилизованного в СВО. Когда и как успеть оформить и предоставить эти документы, власти не сказали.

Не говоря уже о том, что оговорка «Это можно сделать во время службы» создает еще большую путаницу. Как во время военной службы предоставить документы в банк? Может быть, через доверенность на родственников? Этот момент пока не прояснили.

Тем временем

Ипотеку может стать сложнее взять обычным покупателям жилья уже в скором времен и. Банки ужесточают требования к заемщикам и увеличивают сроки рассмотрения заявок.

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Оптимистичное

Еще, кстати, мы поделились полезными рецептами о том, как правильно организовать работу на удаленке. Точнее, рассказали, как созваниваемся мы сами :)

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