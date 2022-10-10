Разные оклады на одинаковых должностях: может ли такое быть? Судебная практика

Ситуация

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в определении от 09.06.2022 по делу № 88-10180/2022 рассмотрел ситуацию, когда территориальный менеджер по продажам узнал, что у его коллег на одноименных должностях оклады выше. При этом они:

исполняют одни и те же функциональные обязанности;

им установлена одинаковая продолжительность рабочего времени и иных условий труда;

к ним предъявляют равные квалификационные требования;

работники имеют одинаковый должностной уровень.

Он потребовал взыскать разницу в оплате труда и назначить новый оклад, а также компенсировать моральный вред за дискриминацию со стороны работодателя.

Выводы суда

Три судебные инстанции поддержали работодателя. Они указали, что у территориальных менеджеров хоть и одинаковые должностные инструкции, но разные зоны продаж. Они отличаются количеством регионов и дистрибьюторов в каждом, обслуживаемых торговых точек и др. При этом у каждого региона разная площадь территории и численность проживающего в субъекте РФ населения.

В итоге разница в окладах не связана с предпочтениями работодателя, а обусловлена характером, объемом и сложностью труда.

Дифференциация окладов по сравнению с иными сотрудниками может быть обусловлена:

различной степенью функциональной нагрузки;

различным составом должностных обязанностей;

особенностями обслуживаемой территории;

протяженностью транспортных маршрутов;

количеством поездок.

Более того, суд пришел к выводу, что установление дифференцированных должностных окладов не является дискриминацией в сфере трудовых отношений, а, напротив, — гарантия соблюдения прав работников на своевременную и в полном объеме выплату зарплаты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Несмотря на то, что должностные инструкции территориальных менеджеров одинаковы, фактически имеет место:

различная зона их ответственности и степень их нагрузки;

наличие подчиненных сотрудников;

разъездной характер работы;

иные особенности работы применительно к каждой обслуживаемой территории и к каждому работнику.

Другие примеры

Отметим, что в аналогичных ситуациях суды вставали на сторону работодателей и ранее.

К примеру, в определениях Второго кассационного суда общей юрисдикции от 26.10.2021 по делу № 88-25020/2021 или Восьмого кассационного от 28.01.2021 № 88-2079/2021.

Позиция Роструда

В письме от 27.04.2011 № 1111-6-1 об установлении равной оплаты по одноименным должностям Роструд указал, что в трудовом договоре указывают конкретный размер оклада в пределах «вилки» окладов.

Дело в том, что ст. 143 ТК предусматривает тарифную систему оплаты труда и дает основание для установления «вилки» должностных окладов — то есть их указания по свободной должности от минимального до максимального размера.

При установлении «вилки» окладов по одноименным должностям следует помнить об обязанности работодателя обеспечивать сотрудникам равную оплату за труд равной ценности, как того требует ст. 22 ТК.

При этом зарплата каждого работника зависит от (ст. 132 ТК):

его квалификации;

сложности выполняемой работы;

количества и качества затраченного труда.

Вместе с тем запрещена любая дискриминация при установлении условий оплаты труда.

По мнению Роструда при установлении в штатном расписании окладов по одноименным должностям их размеры следует делать одинаковые, а так называемая «надтарифная часть» зарплаты (надбавки, доплаты и др. выплаты) может быть различной у разных работников. В том числе в зависимости от квалификации, сложности работы, количества и качества труда.

Такие же выводы есть в письме Государственной инспекции труда Москвы от 04.06.2020 № 77/10-20706-ОБ/18-1299.

Минтруд в письме от 25.10.2017 № 14-1/В-953 заключил, что при введении системы оплаты труда работодатель обязан ориентироваться на установление равного размера оклада по должностям с равной сложностью труда.

Заключение

В зависимости от ситуации суд может признать правомерным установление работникам, замещающим одноименные должности, различных должностных окладов, если сочтёт такую разницу обоснованной. Например, если круг обязанностей шире и/или ответственность больше, что подтверждает должностная инструкция.