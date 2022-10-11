«Ночной бухгалтер». IT-компании не пускают в реестр аккредитованных без раскрытия налоговой тайны

Между двух огней

Вопрос аккредитации для IT-компаний — это зачастую вопрос выживания бизнеса. Прямо сейчас заработал новый порядок аккредитации, но в нем есть одно важное условие: надо дать согласие на раскрытие налоговой тайны.

Согласие надо подавать в ФНС и только потом вас смогут принять в реестр.

Налоговики, конечно, говорят, что это раскрытие будет работать только для Минцифры. Но на бумаге, как известно, все гладко. А вот дальше...

Выбирайте, в общем — или без аккредитации вам жить, или без налоговой тайны. Тут уж очевидно.

Все по теме аккредитации IT-компаний можно найти по ссылке.

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Скандал дня

История про новую автоматизированную упрощенку. Предпринимательницу сняли с этого режима, потому что она якобы применяла НПД.

Скандал может быть в том, что в законе таких условий нет, т.к. до ИП на АУСН женщина была простым физлицом на НПД, то есть самозанятой. Не ИП. А значит, с учета ее сняли незаконно.

Примечание редакции: все обстоятельства этой истории мы еще выясняем у нашей читательницы и скоро поделимся с вами итогом.

Видео дня

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А пообсуждать

Проблемы на совмещении упрощенки и патента могут возникнуть, например, при смене налоговой инспекции. В «Красном уголке бухгалтера» пытаются понять, что с этим делать: налетайте с советами.

Плюсы работать с самозанятыми: как все делать законно Сотрудничество с самозанятыми дает возможность компании отказаться от серых схем и сократить налоги. Но даже несмотря на это значительное преимущество, в работе с самозанятыми есть свои трудности. О них мы расскажем на бесплатном вебинаре «Работа с самозанятыми: риски и преимущества для работодателя». Записаться можно по ссылке

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