❗ К заявлению на аккредитацию IT-компании надо приложить три справки: о доходах, несудимости и налоговой тайне

В Минцифры пояснили, как подать заявление:
📍Зайдите на Госуслуги от лица компании и откройте форму для аккредитации.
📍Проверьте информацию о компании и руководителе, которая подтянется из личного кабинета. Если каких-то данных не хватает, внесите их.
📍Укажите адрес сайта компании.
📍К заявлению надо приложить три справки:
- об отсутствии судимости у руководителя;
- о доходах компании от ИТ-деятельности (кроме стартапов, которым меньше 3 лет);
- о согласии на раскрытие налоговой тайны (согласие нужно заранее передать в ФНС).
Как заполнить согласие — читайте тут. Какие IT-доходы относятся к профильным — тут.
Заявление в Минцифры рассмотрят в течение 15 рабочих дней.
Получить аккредитацию IT-компания может с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки.