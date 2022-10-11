❗ К заявлению на аккредитацию IT-компании надо приложить три справки: о доходах, несудимости и налоговой тайне

В Минцифры пояснили, как подать заявление:

📍Зайдите на Госуслуги от лица компании и откройте форму для аккредитации.

📍Проверьте информацию о компании и руководителе, которая подтянется из личного кабинета. Если каких-то данных не хватает, внесите их.

📍Укажите адрес сайта компании.

📍К заявлению надо приложить три справки: об отсутствии судимости у руководителя;

о доходах компании от ИТ-деятельности (кроме стартапов, которым меньше 3 лет);

о согласии на раскрытие налоговой тайны (согласие нужно заранее передать в ФНС).

Как заполнить согласие — читайте тут. Какие IT-доходы относятся к профильным — тут.

Заявление в Минцифры рассмотрят в течение 15 рабочих дней.

Получить аккредитацию IT-компания может с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки.