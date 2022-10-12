«Ночной бухгалтер». Будут новые формы для новой и старой отчетности. Бухгалтеры в предвкушении

Никогда такого не было и вот опять
Бухгалтерам анонсировали новую форму СЗВ-ТД, но как ее сдавать, никто не знает. Закон вышел, новую форму для него не утвердили. Хотя заработать она должна была еще с 7 октября.
Кроме того, близится уже 2023 год, гначиная с которого СЗВ-ТД и вовсе не нужно будет сдавать. Будет форма ЕФС-1, которая заменит собой сразу несколько нынешних видов отчетности.
Кому сами знаете что, кому мать родная
Налоговики просят самозанятых: настройте автоплатеж в приложении Мой налог. Ну вот придет вам платеж, когда вы уже уехали, а налог кто платить будет? Приложение справится, вы главное кнопочки нажмите заранее.
А депутаты хотят давать мобилизованным предпринимателям семь дней на передачу всех дел в бизнесе.
Обсуждение дня
В «Красном уголке бухгалтера» ситуация: налоговая провела камеральную проверку, выявили нарушение (РСВ позже на день отправили), выставила штраф. Теперь просят явиться для рассмотрения материалов проверки.
Бухгалтер спрашивает: а если согласны со штрафом, можно не ходить? Просто написать письмо-признание?
Народ в комментариях наперебой говорит, что можно. Можно даже не писать и забить, мол.
Работаете с самозанятыми? Узнайте, какие финансовые риски вас ждут
На вебинаре 13 октября в 11:00 по МСК подробно поговорим о том, каких сюрпризов стоит ожидать, если сотрудничаете с самозанятыми, и какие есть преимущества работы с ними.
Расскажем, как правильно выстроить трудовые отношения и не попасть на штрафы.
Напиток дня
Один из наших блогеров посмотрел с неожиданной стороны на...кофе. Говорит, мол, от него отказываться надо. И вот вам 19 причин на это. Согласны?
Впервые на «Клерке»: мастер-класс как можно поднять продажи, в прямом эфире
17 октября пройдет наш первый бесплатный мастер-класс про увеличение продаж!
Общаться будем с крутым экспертом — Алексеем Добусиным, сертифицированным трекером ФРИИ, супервизором наставников Сколково, он 12 лет в маркетинге.
Расскажет вам, как анализировать и управлять поведением клиента, чтобы зарабатывать больше. Речь пойдет о «карте путешествий клиента» — инструменте CJM.
По ссылке надо подать заявку, чтобы потом встретиться с нами в прямом эфире. 17 октября в 16.00
Ваша очень лаконичная редакция