Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Будут новые формы для новой и старой отчетности. Бухгалтеры в предвкушении

Черт-те что происходит с формой СЗВ-ТД, которую надо сдавать еще с 7 октября. Совсем близко и 2023 год вместе с новой формой ЕФС-1. И как все это будет работать на практике, известно только богам.

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«Ночной бухгалтер». Будут новые формы для новой и старой отчетности. Бухгалтеры в предвкушении
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Никогда такого не было и вот опять

Бухгалтерам анонсировали новую форму СЗВ-ТД, но как ее сдавать, никто не знает. Закон вышел, новую форму для него не утвердили. Хотя заработать она должна была еще с 7 октября.

Кроме того, близится уже 2023 год, гначиная с которого СЗВ-ТД и вовсе не нужно будет сдавать. Будет форма ЕФС-1, которая заменит собой сразу несколько нынешних видов отчетности.

Кому сами знаете что, кому мать родная

Налоговики просят самозанятых: настройте автоплатеж в приложении Мой налог. Ну вот придет вам платеж, когда вы уже уехали, а налог кто платить будет? Приложение справится, вы главное кнопочки нажмите заранее.

А депутаты хотят давать мобилизованным предпринимателям семь дней на передачу всех дел в бизнесе.

Обсуждение дня

В «Красном уголке бухгалтера» ситуация: налоговая провела камеральную проверку, выявили нарушение (РСВ позже на день отправили), выставила штраф. Теперь просят явиться для рассмотрения материалов проверки.

Бухгалтер спрашивает: а если согласны со штрафом, можно не ходить? Просто написать письмо-признание?

Народ в комментариях наперебой говорит, что можно. Можно даже не писать и забить, мол.

Работаете с самозанятыми? Узнайте, какие финансовые риски вас ждут

На вебинаре 13 октября в 11:00 по МСК подробно поговорим о том, каких сюрпризов стоит ожидать, если сотрудничаете с самозанятыми, и какие есть преимущества работы с ними.

Расскажем, как правильно выстроить трудовые отношения и не попасть на штрафы.

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Напиток дня

Один из наших блогеров посмотрел с неожиданной стороны на...кофе. Говорит, мол, от него отказываться надо. И вот вам 19 причин на это. Согласны?

Впервые на «Клерке»: мастер-класс как можно поднять продажи, в прямом эфире

17 октября пройдет наш первый бесплатный мастер-класс про увеличение продаж!

Общаться будем с крутым экспертом — Алексеем Добусиным, сертифицированным трекером ФРИИ, супервизором наставников Сколково, он 12 лет в маркетинге.

Расскажет вам, как анализировать и управлять поведением клиента, чтобы зарабатывать больше. Речь пойдет о «карте путешествий клиента» — инструменте CJM.

По ссылке надо подать заявку, чтобы потом встретиться с нами в прямом эфире17 октября в 16.00

Ваша очень лаконичная редакция

ЭДО в кадровом учете

Через Кнопку теперь можно вести кадровый ЭДО

Ситуация, когда сотрудник и работодатель находятся в разных городах, а иногда и странах, уже никого не удивляет. Кнопка работает с клиентами удаленно. Многие из них пользуются ЭДО, но документы с сотрудниками все еще подписывают на бумаге.

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Зачем группе компаний открывать счета в одном банке?

Когда речь идёт о крупных холдингах, состоящих из большого количества юридических лиц, а также о группах компаний, имеющих одного или нескольких общих собственников, очень важно выстроить стратегическую рабочую модель в каждом из направлений бизнеса.

Зачем группе компаний открывать счета в одном банке?

Туров отвечает: какой банк самый лучший и как избежать биометрии

Сегодня я продолжу отвечать на ваши вопросы, которые вы оставили под моими роликами на YouTube. Мои специалисты периодически собирают ваши вопросы в кучу, присылают мне, чтобы я на них ответил.

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Такого на «Клерке» не было никогда — уникальный и бесплатный мастер-класс от экспертного маркетолога. Научим вас разбираться с сегментацией, даже если вы близко не знакомы с маркетингом.

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