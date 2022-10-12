«Ночной бухгалтер». Будут новые формы для новой и старой отчетности. Бухгалтеры в предвкушении

Никогда такого не было и вот опять

Бухгалтерам анонсировали новую форму СЗВ-ТД, но как ее сдавать, никто не знает. Закон вышел, новую форму для него не утвердили. Хотя заработать она должна была еще с 7 октября.

Кроме того, близится уже 2023 год, гначиная с которого СЗВ-ТД и вовсе не нужно будет сдавать. Будет форма ЕФС-1, которая заменит собой сразу несколько нынешних видов отчетности.

Кому сами знаете что, кому мать родная

Налоговики просят самозанятых: настройте автоплатеж в приложении Мой налог. Ну вот придет вам платеж, когда вы уже уехали, а налог кто платить будет? Приложение справится, вы главное кнопочки нажмите заранее.

А депутаты хотят давать мобилизованным предпринимателям семь дней на передачу всех дел в бизнесе.

Обсуждение дня

В «Красном уголке бухгалтера» ситуация: налоговая провела камеральную проверку, выявили нарушение (РСВ позже на день отправили), выставила штраф. Теперь просят явиться для рассмотрения материалов проверки.

Бухгалтер спрашивает: а если согласны со штрафом, можно не ходить? Просто написать письмо-признание?

Народ в комментариях наперебой говорит, что можно. Можно даже не писать и забить, мол.

Работаете с самозанятыми? Узнайте, какие финансовые риски вас ждут На вебинаре 13 октября в 11:00 по МСК подробно поговорим о том, каких сюрпризов стоит ожидать, если сотрудничаете с самозанятыми, и какие есть преимущества работы с ними. Расскажем, как правильно выстроить трудовые отношения и не попасть на штрафы. Забронировать место

Напиток дня

Один из наших блогеров посмотрел с неожиданной стороны на...кофе. Говорит, мол, от него отказываться надо. И вот вам 19 причин на это. Согласны?

Впервые на «Клерке»: мастер-класс как можно поднять продажи, в прямом эфире 17 октября пройдет наш первый бесплатный мастер-класс про увеличение продаж! Общаться будем с крутым экспертом — Алексеем Добусиным, сертифицированным трекером ФРИИ, супервизором наставников Сколково, он 12 лет в маркетинге. Расскажет вам, как анализировать и управлять поведением клиента, чтобы зарабатывать больше. Речь пойдет о «карте путешествий клиента» — инструменте CJM. По ссылке надо подать заявку, чтобы потом встретиться с нами в прямом эфире. 17 октября в 16.00

Ваша очень лаконичная редакция