«Ночной бухгалтер». Предельную базу по взносам на 2023 год поднимут?

Потому что потому
Чиновникам не понравилась будущая система расчета предельной базы по взносам и они внезапно решили ее поменять. В новом законопроекте будет такая формула: средняя зарплата по России, умноженная на 12 и на коэффициент 2,3.
Такая норма раньше уже была и это позволяло базе подниматься каждый год большими темпами. Так что время покажет, примут ли этот законопроект.
Важное по взносам: ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов. Это громкое дело, победа в Конституционном суде.
Отцы и дети
Отцам троих детей до 16 лет пообещали отсрочку от мобилизации.
Налоговики рассказали родителям, как заплатить налог на имущество за несовершеннолетних детей. Родился? Плати налоги!
Обзор дня
К слову об объединении фондов. Вот тут собрали в большую статью все, что известно про ЕФС-1: рассказываем, что это за зверь такой вообще.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Наш надёжный партнёр — группа компаний «ПРАВОКАРД» оказывает юридическую помощь при мобилизации.
За предыдущие три недели коллеги из «ПРАВОКАРД»:
✔️ Провели вебинары на аудиторию в 10 000 человек. Один из них организовали для компании, в которой под мобилизацию попадает 30% команды. Все получили оперативную консультацию.
✔️ Отработали 360 кейсов после получения повесток на руки. В результате только двух человек мобилизовали.
18 октября в 11:00 по московскому времени на бесплатном вебинаре юристы «ПРАВОКАРД» расскажут о правовых аспектах частичной мобилизации с учетом последних изменений законодательства и ответят на вопросы.
Несмешно
Вам тоже на счет поступил 1 рубль от некой фирмы «Репутация» с назначением платежа «курс по проверке контрагентов»?
Бухгалтеры некоторых фирм столкнулись с такой несмешной шуткой от — как иронично — фирмы с названием «Репутация».
Ваша краткая редакция