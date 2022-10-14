«Ночной бухгалтер». Предельную базу по взносам на 2023 год поднимут?

Потому что потому

Чиновникам не понравилась будущая система расчета предельной базы по взносам и они внезапно решили ее поменять. В новом законопроекте будет такая формула: средняя зарплата по России, умноженная на 12 и на коэффициент 2,3.

Такая норма раньше уже была и это позволяло базе подниматься каждый год большими темпами. Так что время покажет, примут ли этот законопроект.

Важное по взносам: ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов. Это громкое дело, победа в Конституционном суде.

Отцы и дети

Отцам троих детей до 16 лет пообещали отсрочку от мобилизации.

Налоговики рассказали родителям, как заплатить налог на имущество за несовершеннолетних детей. Родился? Плати налоги!

Обзор дня

К слову об объединении фондов. Вот тут собрали в большую статью все, что известно про ЕФС-1: рассказываем, что это за зверь такой вообще.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Наш надёжный партнёр — группа компаний «ПРАВОКАРД» оказывает юридическую помощь при мобилизации. За предыдущие три недели коллеги из «ПРАВОКАРД»: ✔️ Провели вебинары на аудиторию в 10 000 человек. Один из них организовали для компании, в которой под мобилизацию попадает 30% команды. Все получили оперативную консультацию. ✔️ Отработали 360 кейсов после получения повесток на руки. В результате только двух человек мобилизовали. 18 октября в 11:00 по московскому времени на бесплатном вебинаре юристы «ПРАВОКАРД» расскажут о правовых аспектах частичной мобилизации с учетом последних изменений законодательства и ответят на вопросы. Записаться

Несмешно

Вам тоже на счет поступил 1 рубль от некой фирмы «Репутация» с назначением платежа «курс по проверке контрагентов»?

Бухгалтеры некоторых фирм столкнулись с такой несмешной шуткой от — как иронично — фирмы с названием «Репутация».

Ваша краткая редакция