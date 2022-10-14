Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Предельную базу по взносам на 2023 год поднимут?

Правила по расчету предельной базы по взносам изменятся из-за объединения фондов. Но они еще не заработали, как их уже хотят поменять.

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«Ночной бухгалтер». Предельную базу по взносам на 2023 год поднимут?
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Потому что потому

Чиновникам не понравилась будущая система расчета предельной базы по взносам и они внезапно решили ее поменять. В новом законопроекте будет такая формула: средняя зарплата по России, умноженная на 12 и на коэффициент 2,3.

Такая норма раньше уже была и это позволяло базе подниматься каждый год большими темпами. Так что время покажет, примут ли этот законопроект.

Важное по взносам: ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов. Это громкое дело, победа в Конституционном суде.

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Налоговики рассказали родителям, как заплатить налог на имущество за несовершеннолетних детей. Родился? Плати налоги!

Обзор дня

К слову об объединении фондов. Вот тут собрали в большую статью все, что известно про ЕФС-1: рассказываем, что это за зверь такой вообще.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Наш надёжный партнёр — группа компаний «ПРАВОКАРД» оказывает юридическую помощь при мобилизации.

За предыдущие три недели коллеги из «ПРАВОКАРД»:

✔️ Провели вебинары на аудиторию в 10 000 человек. Один из них организовали для компании, в которой под мобилизацию попадает 30% команды. Все получили оперативную консультацию.

✔️ Отработали 360 кейсов после получения повесток на руки. В результате только двух человек мобилизовали.

18 октября в 11:00 по московскому времени на бесплатном вебинаре юристы «ПРАВОКАРД» расскажут о правовых аспектах частичной мобилизации с учетом последних изменений законодательства и ответят на вопросы.

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