Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Будет новый социальный вычет. Но не для всех

Власти хотят обсудить новую льготу для мобилизованных. Думают компенсировать покупку обмундирования. Идея только зародилась, но люди уже не сдерживают эмоций.

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«Ночной бухгалтер». Будет новый социальный вычет. Но не для всех
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Может быть да, а может нет

Сейчас многие мобилизованные покупают за свой счет части обмундирования, лекарства и многое другое. Им хотят это компенсировать от государства. Само собой, что компенсировать не всё, а только частично. И с помощью уже отлаженного механизма — социального вычета.

«Так это вычет на 120, а снаряги то почти на миллион», — напоминают клерки.

И тебе помогут, и мне помогут

Депутаты придумали, как поддержать семьи россиян. Новым пособием для беременных и родителей несовершеннолетних детей.

Оно объединит несколько действующих пособий и для него будет особый порядок расчета.

Тыжбухгалтер

...ты и оплати покупку, если директор и учредитель купили ноутбуки на свои деньги.

При переходе на ЕНП вам нужно знать ответы на массу вопросов!

  1. Нужно ли платить налоги за 2022 г. по-новому?
  2. В какие сроки сдавать отчетность за 2022 г.?
  3. Как списать безнадежные долги по налогам?
  4. Не сгорит ли переплата по налогам?
  5. Как отчитываться и платить налоги в 2023 г.?
  6. Как отчитываться по косвенным налогам в 2023 г.?
  7. Взносы по травматизму платить вместе с ЕНП или отдельно?
  8. Нужны ли уведомления по НДС и взносам?
  9. Почему по НДФЛ будет 13 уведомлений?
  10. Как отказаться от перехода на ЕНП?

Получите ответы на все эти вопросы на семинаре 10-11 Ноября 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г.»

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Изменения в законодательстве идут огромным валом, и, чтобы в них не захлебнуться, аудитор уже сделала выборку всех важных изменений, которые надо учесть в работе, чтобы не напороться на штрафы. На вебинаре будет обзор наиболее значимых нововведений, которые нужны в работе бухгалтера, кадровика, ИП и бизнесмена.

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