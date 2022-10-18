«Ночной бухгалтер». Будет новый социальный вычет. Но не для всех

Может быть да, а может нет

Сейчас многие мобилизованные покупают за свой счет части обмундирования, лекарства и многое другое. Им хотят это компенсировать от государства. Само собой, что компенсировать не всё, а только частично. И с помощью уже отлаженного механизма — социального вычета.

«Так это вычет на 120, а снаряги то почти на миллион», — напоминают клерки.

И тебе помогут, и мне помогут

Депутаты придумали, как поддержать семьи россиян. Новым пособием для беременных и родителей несовершеннолетних детей.

Оно объединит несколько действующих пособий и для него будет особый порядок расчета.

Тыжбухгалтер

...ты и оплати покупку, если директор и учредитель купили ноутбуки на свои деньги.

При переходе на ЕНП вам нужно знать ответы на массу вопросов! Нужно ли платить налоги за 2022 г. по-новому? В какие сроки сдавать отчетность за 2022 г.? Как списать безнадежные долги по налогам? Не сгорит ли переплата по налогам? Как отчитываться и платить налоги в 2023 г.? Как отчитываться по косвенным налогам в 2023 г.? Взносы по травматизму платить вместе с ЕНП или отдельно? Нужны ли уведомления по НДС и взносам? Почему по НДФЛ будет 13 уведомлений? Как отказаться от перехода на ЕНП? Получите ответы на все эти вопросы на семинаре 10-11 Ноября 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г.» Регистрируйтесь по тел.: 8 (495) 748-03-16 или 601-88-32

Ахтунг

Если претендуете на аккредитацию как IT-компания, сдавайте РСВ как можно раньше. То есть не дожидаясь 30 октября.

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