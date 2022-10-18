«Ночной бухгалтер». Будет новый социальный вычет. Но не для всех

Может быть да, а может нет
Сейчас многие мобилизованные покупают за свой счет части обмундирования, лекарства и многое другое. Им хотят это компенсировать от государства. Само собой, что компенсировать не всё, а только частично. И с помощью уже отлаженного механизма — социального вычета.
«Так это вычет на 120, а снаряги то почти на миллион», — напоминают клерки.
И тебе помогут, и мне помогут
Депутаты придумали, как поддержать семьи россиян. Новым пособием для беременных и родителей несовершеннолетних детей.
Оно объединит несколько действующих пособий и для него будет особый порядок расчета.
Тыжбухгалтер
...ты и оплати покупку, если директор и учредитель купили ноутбуки на свои деньги.
При переходе на ЕНП вам нужно знать ответы на массу вопросов!
- Нужно ли платить налоги за 2022 г. по-новому?
- В какие сроки сдавать отчетность за 2022 г.?
- Как списать безнадежные долги по налогам?
- Не сгорит ли переплата по налогам?
- Как отчитываться и платить налоги в 2023 г.?
- Как отчитываться по косвенным налогам в 2023 г.?
- Взносы по травматизму платить вместе с ЕНП или отдельно?
- Нужны ли уведомления по НДС и взносам?
- Почему по НДФЛ будет 13 уведомлений?
- Как отказаться от перехода на ЕНП?
Получите ответы на все эти вопросы на семинаре 10-11 Ноября 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Новые ФСБУ и изменения в Налоговом кодексе 2023 г.»
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Изменения в законодательстве идут огромным валом, и, чтобы в них не захлебнуться, аудитор уже сделала выборку всех важных изменений, которые надо учесть в работе, чтобы не напороться на штрафы. На вебинаре будет обзор наиболее значимых нововведений, которые нужны в работе бухгалтера, кадровика, ИП и бизнесмена.
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