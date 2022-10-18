IT-компании

IT-компании, претендующие на аккредитацию, должны пораньше сдать РСВ

Срок сдачи РСВ за 9 месяцев 2022 года – до 30 октября. Но если компания в октябре подает заявку на аккредитацию, сдать отчет надо пораньше. Сначала РСВ – потом аккредитация.

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Разъяснения дает Минцифры.

Дело в том, что для аккредитации важно условие по средней зарплате. Проверять его будут по данным 3 квартала, то есть будут смотреть РСВ за 9 месяцев.

Поэтому надо сдать РСВ. Потом подать заявку на аккредитацию. Минцифры в течение 15 дней проверит данные, запросит их у ФНС. Значит, на момент проверки у ФНС уже должен быть ваш РСВ.

Сведения о зарплате не нужны компаниям, у которых есть ПО, включенное в реестр.

Есть три варианта аккредитации — с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки.

Ранее мы рассказывали, что к заявлению на аккредитацию IT-компании надо приложить три справки: о доходах, несудимости и налоговой тайне

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