Как налоговики выявляют серую зарплату: разбор эксперта

Способ 1. Анализ отчетности

Практика составления контрольных соотношений различной налоговой отчетности давно применяется налоговыми органами и утверждены, в частности, письмом ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@ и от 05.03.2022 № БС-4-11/2740@. Программный комплекс Федеральной налоговой службы в соответствии с поименованными документами сопоставляет данные расчетов по страховым взносам и расчетов по исчисленным и удержанным суммам НДФЛ в части количества работающих сотрудников, их заработной платы, фонда оплаты труда.

В текущий момент налоговый орган по результатам сравнения таких показателей уже направляет требования о представлении пояснений, в которых также просит сдать уточненный расчет, если работодателем были допущены ошибки.

Если этого не сделать, то налогоплательщика ожидает штраф по п. 1 ст. 129.1 Налогового кодекса.

Налоговый просит пояснить следующие показатели:

заработная плата сотрудников ниже федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ); заработная плата сотрудников ниже среднеотраслевой заработной платы.

Требование о выплате заработной платы не ниже федерального МРОТ прямо предусмотрено Трудовым кодексом (ч. 3 ст. 133). Указанное требование предусмотрено для тех работников, которые полностью отработали норму рабочего времени.

Помимо федерального минимального размера оплаты труда существует региональный минимальный размер оплаты труда. Суть регионального МРОТ заключается в том, что в субъектах РФ, где принят региональный МРОТ, работодатели должны ориентироваться не на федеральный МРОТ, а на минимальный размер оплаты труда соответствующего региона (ст. 133.1 ТК).

Так, в Ростовской области минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2022 году составляет 18 334,80 рублей (п. 2.4.3. Ростовского областного трехстороннего (регионального) соглашения между Правительством Ростовской области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Ростовской области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020-2022 годы от 21.11.2019 № 13).

Если организация или предприниматель не написали отказ от присоединения к Соглашению, которое определяет региональный МРОТ, то считается, что работодатель автоматически присоединяется к этому Соглашению. Как следствие — обязанность по выплате заработной платы не ниже регионального МРОТ.

Важно отметить, что сейчас налоговые органы не требуют соблюдения уровня регионального МРОТ несмотря на то, что такая обязанность законом предусмотрена.

На практике может возникнуть ситуация, когда работнику выплачивается зарплата меньше, чем федеральный минимальный размер оплаты труда. Это возможно, когда человек работает на неполную ставку. Согласно ст. 93 ТК при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.

Следовательно, в такой ситуации при ответе на запрос налогового органа необходимо указать, что в связи с неполной занятостью производится перерасчет оплаты труда, исходя из федерального или регионального МРОТ.

Более интересная ситуация складывается со среднеотраслевым уровнем заработной платы. Среднеотраслевая заработная плата — статистический показатель, Налоговый кодекс и разъясняющие документы не содержат определения указанного термина.

Такой термин упоминается в приказе ФНС от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», который устанавливает общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков (Приложение № 2 к Приказу).

В пункте 5 Приложения № 2 в качестве одного из критериев оценки указана выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации. Однако, данный документ используется для создания единой системы планирования выездных налоговых проверок, повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков, а также совершенствования организации работы налоговых органов при реализации полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, предоставленных Налоговым кодексом. Концепция носит рекомендательный характер и используется в работе налоговыми органами.

Таким образом, трудовое законодательство, которое регламентирует размер оплаты труда, не обязывает работодателя выплачивать заработную плату не ниже средней по отрасли. Главный ориентир — минимальный размер оплаты труда, федеральный или региональный — зависит от законодательства в регионе осуществления предпринимательской деятельности.

Способ 2. Жалоба работника

Инструмент жалобы всегда являлся для налогового органа способом выявить что-то нелегальное, в том числе заработную плату. Как правило, жалоба возникает, когда с работником обошлись несправедливо, уволили с нарушением его прав. Причем, человек может обратиться как в налоговый орган, так и в трудовую инспекцию.

Жалобу можно подать через сайт госуслуг или специальный сайт Федеральный службы по труду и занятости — онлайнинспекция.рф.

При получении сигнала о том, что работодатель выплачивает неофициальную часть заработной платы, налоговый орган может запросить пояснения либо назначить проверку.

В рамках камеральной проверки расчета по страховым взносам или расчета сумм налога, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), доначисление страховых взносов возможно в течении трех месяцев с момента представления расчета в налоговый орган. Именно столько длится камеральная проверка. Превышение указанных сроков нарушает права страхователя.

Необходимо понимать, что для назначения выездной налоговой проверки у налогового органа должны иметься более существенные основания, нежели чем только выплата серой заработной платы.

С 01.01.2020 года произошли существенные изменения в законодательстве, которые позволили инструменту жалобы заработать более эффективно. Речь идет о налоге на доходы физических лиц, который должен удерживаться с заработной платы.

Ранее, когда работник жаловался на выплату серой заработной платы, он фактически ставил себя в невыгодное положение. Дело в том, что доход должен облагаться НДФЛ, следовательно, сам работник должен был подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и доплачивать налог из собственных средств, дополнительно погашая штрафные санкции.

Однако после законодательных изменений в п. 9 ст. 226 Налогового кодексаработник освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц с серой заработной платы. Эта обязанность возлагается на работодателя. Таким образом, работник простимулирован государством и ничего не теряет при обращении с жалобой на работодателя.

Жалоба работника может привлечь проверки других государственных органов. Важно помнить, что показания работника — весомый аргумент, подтверждающий выплату серой заработной платы, об этом говорит судебная практика (определение ВС от 22.02.2018 № 305-ЭС17-19225).

Наличие других документальных доказательств, таких как платежные ведомости на выдачу серой зарплаты, справки из банков с указанием реальной суммы заработной платы, видеозаписи выплаты денежных средств помогут налоговому органу доказать свою правоту при доначислении НДФЛ и страховых взносов работодателю, выплачивающему серую зарплату.

Способ 3. Иные источники

Иногда работодатели собственными руками создают себе сложности, прямо сигнализируя о том, что в их организации выплачивается серая заработная плата. Такими сигналами могут быть:

объявление о вакансии с указанием оплаты труда, отличной от оплаты труда по официальным документам для такой же должности (штатного расписания или положения об оплате труда);

справки, выданные для банка, с указанием сумм заработной платы, отличной от оплаты труда по официальным документам;

выданные, но не возвращенные займы, подотчетные суммы, по которым нет подтверждающих документов.

Указанные варианты могут отслеживаться налоговым органом для фиксации факта выплаты неофициальной заработной платы. Ранее в такой ситуации налоговые органы приглашали работодателя — налогоплательщика на комиссии по легализации заработной платы для дачи пояснений. Однако письмом ФНС от 07.07.2020 № БС-4-11/10881@ они были отменены.

На практике с таким явлением все еще можно встретиться, однако уже не в таком объеме, как это было до официальной отмены комиссий.

Ответственность при выявлении факта выплаты неофициальной зарплаты

Как уже было указано ранее, помимо доплаты НДФЛ и пеней из собственных средств в соответствии с п. 9 ст. 226 Налогового кодекса, работодателю грозит штраф в размере от 20% до 40% от суммы недоимки (ст. 122, 123 Налогового кодекса).

Помимо этого, налоговый орган передает сведения о выявленных нарушениях трудовых прав человека в Роструд, что, в свою очередь, повлечет для работодателя проверку соблюдения требований трудового законодательства.

Прогресс налоговиков в контроле не стоит на месте. Новые инструменты и методики проверки соблюдения законодательства позволяют эффективно выявлять снижение обязательств налогоплательщика по налогам и страховым взносам, в том числе при выплате серой заработной платы.

Государство всячески стимулирует работников, получающих такие выплаты, сообщать о факте несоблюдения закона, напоминая о нарушении трудовых и пенсионных прав человека. Для этого разработаны различные онлайн-сервисы и сайты, передающие информацию о правонарушениях напрямую в Федеральную службу по труду и занятости.

По результатам жалобы страхователя могут вызвать в налоговый орган для дачи пояснений или назначить проверку правильности исчисления страховых взносов.