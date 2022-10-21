Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Хитрый ход с повышением базы по взносам: пенсионных баллов будет меньше?

Минфин решил повысить предельную базу по взносам на следующий год, и расти дальше она будет по новым правилам. Спойлер: зарплаты у людей за этим ростом не успеют.

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«Ночной бухгалтер». Хитрый ход с повышением базы по взносам: пенсионных баллов будет меньше?
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Где собака зарыта

Итак, Минфин озвучил новую цифру предельной базы по взносам-2023. Это 1 917 000 рублей. Считаться база теперь будет по новым правилам.

Не утомляя вас коэффициентами, скажем коротко: расти база будет быстрее, чем зарплаты.

Взносов работодателям надо будет платить больше, а пенсионных баллов работники будут при этом получать меньше.

Выходит, что стаж будет идти все тем же ходом, а вот пенсия в перспективе — всё дальше. Классика!

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Как правильно?

Вроде такой простой вопрос, но все же: как отменить командировку, если сотрудника мобилизовали?

Отвечаем: издать приказ, разобраться с отменой билетов и оплатой гостиницы. И главное: ни начислять, ни восстанавливать НДС при возврате билетов не нужно!

Вот тут подробный разбор с образцом приказа. Да и вообще, подписывайтесь на «Разборы», там каждый день выходит много всего полезного.

Анекдот (нет)

7

И вроде бы звучит как шутка, но бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в экселе и сломала формулу расчета зарплаты.

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