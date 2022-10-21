«Ночной бухгалтер». Хитрый ход с повышением базы по взносам: пенсионных баллов будет меньше?

Где собака зарыта

Итак, Минфин озвучил новую цифру предельной базы по взносам-2023. Это 1 917 000 рублей. Считаться база теперь будет по новым правилам.

Не утомляя вас коэффициентами, скажем коротко: расти база будет быстрее, чем зарплаты.

Взносов работодателям надо будет платить больше, а пенсионных баллов работники будут при этом получать меньше.

Выходит, что стаж будет идти все тем же ходом, а вот пенсия в перспективе — всё дальше. Классика!

Как победить 115-ФЗ

История дня из «Красного уголка бухгалтера»: Тинькофф едва не задушил компанию из-за расчетов с подрядчиками-физиками. Бухгалтеры выяснили, как виртуозно выйти из ситуации победителем.

Кстати

На случай, если вы забыли: налоговую отчетность можно сдавать через сайт ФНС.

Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше Онлайн-бизнес становится всё популярнее, а бухгалтеры в нем — всё нужнее. Но наш вебинар сделает вас больше, чем просто бухгалтер! Повысьте свою ценность в глазах руководства: станьте правовым советником для компании. Эксперт расскажет, как разбираться во всех юридических тонкостях работы онлайн-бизнеса и быть гуру всех участков бухучета этой отрасли. Узнать больше можно по ссылке.

Скандал дня

Директор или директорка? Основатель «Клерка» Борис Мальцев опубликовал классное интервью, но в комментарии пришли знатоки языка и чуть не закидали друг друга камнями.

Как правильно?

Вроде такой простой вопрос, но все же: как отменить командировку, если сотрудника мобилизовали?

Отвечаем: издать приказ, разобраться с отменой билетов и оплатой гостиницы. И главное: ни начислять, ни восстанавливать НДС при возврате билетов не нужно!

Вот тут подробный разбор с образцом приказа. Да и вообще, подписывайтесь на «Разборы», там каждый день выходит много всего полезного.

Анекдот (нет)

И вроде бы звучит как шутка, но бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в экселе и сломала формулу расчета зарплаты.

Ваша переменчивая редакция