«Ночной бухгалтер». Хитрый ход с повышением базы по взносам: пенсионных баллов будет меньше?

Где собака зарыта
Итак, Минфин озвучил новую цифру предельной базы по взносам-2023. Это 1 917 000 рублей. Считаться база теперь будет по новым правилам.
Не утомляя вас коэффициентами, скажем коротко: расти база будет быстрее, чем зарплаты.
Взносов работодателям надо будет платить больше, а пенсионных баллов работники будут при этом получать меньше.
Выходит, что стаж будет идти все тем же ходом, а вот пенсия в перспективе — всё дальше. Классика!
Как победить 115-ФЗ
История дня из «Красного уголка бухгалтера»: Тинькофф едва не задушил компанию из-за расчетов с подрядчиками-физиками. Бухгалтеры выяснили, как виртуозно выйти из ситуации победителем.
Кстати
На случай, если вы забыли: налоговую отчетность можно сдавать через сайт ФНС.
Как бухгалтеру начать работать с онлайн-школами и зарабатывать больше
Онлайн-бизнес становится всё популярнее, а бухгалтеры в нем — всё нужнее. Но наш вебинар сделает вас больше, чем просто бухгалтер! Повысьте свою ценность в глазах руководства: станьте правовым советником для компании.
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Скандал дня
Директор или директорка? Основатель «Клерка» Борис Мальцев опубликовал классное интервью, но в комментарии пришли знатоки языка и чуть не закидали друг друга камнями.
Как правильно?
Вроде такой простой вопрос, но все же: как отменить командировку, если сотрудника мобилизовали?
Отвечаем: издать приказ, разобраться с отменой билетов и оплатой гостиницы. И главное: ни начислять, ни восстанавливать НДС при возврате билетов не нужно!
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Анекдот (нет)
И вроде бы звучит как шутка, но бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в экселе и сломала формулу расчета зарплаты.
Ваша переменчивая редакция