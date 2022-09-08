НДФЛ

💣 Ставку НДФЛ для работающих за границей дистанционщиков могут снизить с 30 до 13%

С 2023 года налоговых агентов обяжут удерживать налог у дистанционных работников, которые живут за границей. По какой ставке (13% или 30%) – Минфин пока не решил. Идут обсуждения.

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Сейчас зарплата дистанционщиков, которые живут за границей, считается доходом, полученным от источников за пределами РФ. Налоговые агенты НДФЛ с таких людей не удерживают вообще.

Если такой удаленный работник резидент, то он сам платит налог 13% по 3-НДФЛ. Если он нерезидент — то НДФЛ он в России вообще не платит. То есть ставка или 13%, или налога вообще нет.

Но эту систему хотят поменять, чтобы люди не оптимизировали таким образом свои налоги. Минфин подготовил проект поправок в НК.

Удерживать НДФЛ будут налоговые агенты в России. Если человек — нерезидент, то свой налог в другой стране он сможет уменьшить на наш НДФЛ (ставка 30%), если конечно у России и этой страны есть СИДН. Разъяснение Минфина по этому вопросу читайте тут.

Минфин утверждает, что целью этого нововведения не является сбор налогов по ставке 30%. Ведомство готово обсуждать этот вопрос, если речь идет о российских гражданах, передает «Интерфакс».

Могут сделать и обычную ставку 13%.

Эти люди раньше жили и работали в России и платили здесь НДФЛ. Нововведение призвано сохранить доходы местных бюджетов, а не преумножить их за счет увеличения ставки.

Об этом рассказал замглавы министерства Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

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