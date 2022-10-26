«Ночной бухгалтер». IT-компаниям начали отказывать в аккредитации. ПФР расставляет ловушки с СЗВ-М

Три первопроходца

Чиновники привели первую статистику по аккредитации IT-компаний. Пока там совсем маленькие цифры: 8 аккредитовали, троим отказали.

Но сам факт отказа многих пугает. Допустим, оснований для отказа не будет, что тогда делать?

В Минцифры нам прямо сказали: если соответствуете всем условиям, никто вам отказать права не имеет. Подавайте жалобу (через Госуслуги). Это в самом низу:

Что наделал ПФР

Бухгалтер просрочила сдала СЗВ-М за июль в октябре, но все остальные отчеты до этого сдала вовремя. Проблема в сотруднике-пенсионере: если не включить его в СЗВ-М, ПФР автоматически запускает индексацию пенсии как неработающему.

Вот и тут сотрудника в ПФР посчитали неработающим и переплатили ему пенсию в течение трех месяцев.

Виноватой сделали бухгалтера. Теперь ПФР требует с работодателя вернуть переплату.

Но юристы говорят, что можно попробовать защититься: доказать в суде, что ПФР узнал о том, что сотрудник работает, из отчета за август. Значит, и переплата должна была быть всего один месяц, а не три.

Факт дня

Мы тут полистали «Налоговую историю» под редакцией А.В.Шкреда и выяснили, что в Древнем Египте в трудные времена вводили налоговую амнистию. Цитата из папирусов такая:

«Если кто-то сильно страдает от гнёта налогов либо дошёл до крайнего положения, такого не следует подвергать проверке».

Мы ни на что не намекаем, но...

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Факап дня

Курам на смех, а иначе и не назовешь вакансию финансового консультанта по маркетплейсам. Бухгалтеры обалдели от указанной зарплаты. 5 тысяч в месяц? Серьезно?

Заграничное

Любопытную статистику принесли из ОАЭ. Там с февраля открылось уже 700 российских компаний.

Напоминалочка

На всякий случай рассказали, что осталось бухгалтеру сделать до конца октября: забирайте, сверяйтесь и...потерпите.

Ваша ни в какие ОАЭ не собирается редакция