❎ За опоздание со сдачей СЗВ-М Пенсионный фонд требует возместить незаконную индексацию пенсии сотрудника

Такой историей поделилась наша подписчица в канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер не сдала СЗВ-М в августе 2021 года, а сдала эту форму только в октябре, то есть на 3 месяца позже.

За эту просрочку ПФР потребовал с компании 26 тыс. рублей. Именно столько переплатили сотруднику-пенсионеру, думая, что он стал неработающим.

Бухгалтер возмущен, потому что невовремя сдан только отчет за июль, а отчеты за август, сентябрь и т. д. сданы вовремя.

Но дело в том, что дальнейшая сдача отчетов на пенсионера уже не играет роли, пока не будет сдан отчет за пропущенный месяц.

автоматически запускает процесс индексации. И даже если в отчете за следующий месяц этот пенсионер будет включен, на индексацию это никак не влияет. Ее назад не отбирают. Если пенсионера не включают в СЗВ-М, ПФР. И даже если в отчете за следующий месяц этот пенсионер будет включен, на индексацию это никак не влияет. Ее Поэтому пенсионеры часто увольняются на 1 месяц, запускают процесс индексации, и снова трудоустраиваются на старую работу. Об этом лайфхаке мы рассказывали. Даже Роструд подтвердил, что это законно. Эта же норма работает и для ИП – если временно закрыть бизнес, пенсию проиндексируют.

В случае с несдачей СЗВ-М начисленная индексация отменяется, когда ПФР обработает опоздавший отчет. А до этого времени пенсионер будет получать добавку, на которую не имел права.

Эти деньги надо вернуть в бюджет. ПФР требует их с работодателя. Если не заплатить добровольно, ПФР подаст в суд. Решения судов есть как в пользу ПФР, так и в пользу работодателей.

Подобные истории – не редкость. Внимательно следите за сроками сдачи СЗВ-М, особенно, если в вашей компании есть сотрудники-пенсионеры.

Кстати, недавно поменяли правила индексации. И теперь ПФР ориентируется не только на форму СЗВ-М, но и на форму СЗВ-ТД. Ее сдают на следующий день после увольнения, а значит, процесс индексации будет идти быстрее.

А с 2023 года формы СЗВ-М вообще не будет. Вместо нее надо будет сдавать ежемесячный отчет в ИФНС, в котором будут сведения о зарплате.