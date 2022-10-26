📛 IT-компании начали получать отказы в аккредитации. Рассказываем, почему

Минцифры озвучило причины отказа:

у компании нулевая зарплата и нулевая выручка за год;

размер зарплаты сотрудников ниже среднемесячной по региону или по стране;

нет согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Мы сделали таблицу с условиями аккредитации. Смотрите ее здесь.

Подать заявку на аккредитацию можно на Госуслугах.

Получить аккредитацию IT-компания может с учетом выручки и зарплаты, без учета зарплаты или без учета выручки.

Кстати, профильные доходы для аккредитации и налоговых льгот – разные.

Чтобы в Минцифры могли проверить зарплату, сдать РСВ за 9 месяцев надо до подачи заявления на аккредитацию.

Что касается налоговой тайны, то IT-компании должны раскрывать ее за 2021 – 2023 годы по коду 20009.

В Минцифры напомнили, что всем аккредитованным IT-компаниям надо до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны.

Это необходимо сделать, чтобы сохранить ранее полученную аккредитацию.