Топ новостей про УСН за неделю: что еще запретят ювелирам и что с лимитом доходов

Ювелирам сказали запретные ОКВЭДы

Налоговики перечислили коды ОКВЭД для предприятий ювелирной отрасли, которые не смогут больше работать на спецрежимах – УСН и ПСН (с 2023 года).

Больше про это мы писали тут.

Вот табличка:

НПА норма НК РФ вид деятельности ОКВЭД Закон 47-ФЗ от 09.03.2022 пункт 3 статьи 346.12 УСН Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов 24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.79 Закон 47-ФЗ от 09.03.2022 пункт 6 статьи 346.43 ПСН Производство ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или оптовую (розничную) торговлю ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов 24.41, 32.1, 32.11, 32.12, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 32.12.4, 32.12.5, 32.12.6, 32.12.7, 46.48.2, 46.72.23, 46.76.4, 46.77, 96.09.1, 47.77, 47.77.2, 47.80

Недавно на «Клерке» писали, что отмена упрощенки и патента, похоже, очень сильно ударит по отрасли и убьет многие малые предприятия.

Кто-то уже сейчас думает закрываться или уходить в тень.

Вырастет лимит доходов по УСН

Власти утвердили коэффициенты-дефляторы на 2023 год и выходит, что лимиты в следующем году будут такие:

188,55 млн рублей – для стандартных ставок УСН (150 млн х 1,257);

251,4 млн рублей – для повышенных ставок УСН (200 млн х 1,257);

141,41 млн рублей – для перехода на УСН (112,5 млн х 1,257).

С филиалом перейти на упрощенку нельзя

У компании были шансы защититься от претензий налоговиков, но вышла неувязочка с филиалом.

Если филиал есть, то компания не вправе применять УСН (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК).

Но и информацию о филиале при этом надо подать в ЕГРЮЛ. Иначе – суд будет на стороне налоговиков.

Окей, хватит, остановитесь. Че-то какая-то непростая упрощенка

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