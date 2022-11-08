Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Ваши ЭЦП превратятся в тыкву с 1 января 2023. Но бояться надо не всем

Бухгалтеры переживают, как быть с электронными подписями директоров. Ведь все выданные в удостоверяющих центрах подписи по закону перестанут действовать с 1 января. Получается, надо оформлять новую?

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«Ночной бухгалтер». Ваши ЭЦП превратятся в тыкву с 1 января 2023. Но бояться надо не всем
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Какие варианты

По действующим сейчас нормам ЭЦП, выданные не в налоговой, а в удостоверяющих центрах, действительно перестанут работать с 1 января. Основных варианта, что делать бухгалтеру, три.

Первый: помочь директору с оформлением новой подписи в самой налоговой. Тут может быть, что ваша инспекция находится далеко.

Тогда второй вариант: новую подпись можно оформить в доверенных организациях ФНС. Среди них, например, ПСБ, ВТБ, Тинькофф, Сбер.

И наконец, третий вариант. Власти сейчас обсуждают проект закона о том, чтобы продлить действие старых ЭЦП. Можно подождать, примут ли. Но тут уж вам решать.

Яна Барихашвили, генеральный директор ООО ЭЛО (аккредитованной IT-компании) советует: ждать стоит максимум до конца ноября.

– Законопроект правильный, и в связи с укрупнением налоговых инспекций своевременный, и скорее всего, он пройдёт в ГД. Но подпись в ИФНС все-таки лучше получить.

Еще больше о важных изменениях 2023 года мы писали тут.

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Ваши ЭЦП превратятся в тыкву с 1 января 2023. Но бояться надо не всем

Бухгалтеры переживают, как быть с электронными подписями директоров. Ведь все выданные в удостоверяющих центрах подписи по закону перестанут действовать с 1 января. Получается, надо оформлять новую?

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