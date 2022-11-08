«Ночной бухгалтер». Ваши ЭЦП превратятся в тыкву с 1 января 2023. Но бояться надо не всем

Какие варианты

По действующим сейчас нормам ЭЦП, выданные не в налоговой, а в удостоверяющих центрах, действительно перестанут работать с 1 января. Основных варианта, что делать бухгалтеру, три.

Первый: помочь директору с оформлением новой подписи в самой налоговой. Тут может быть, что ваша инспекция находится далеко.

Тогда второй вариант: новую подпись можно оформить в доверенных организациях ФНС. Среди них, например, ПСБ, ВТБ, Тинькофф, Сбер.

И наконец, третий вариант. Власти сейчас обсуждают проект закона о том, чтобы продлить действие старых ЭЦП. Можно подождать, примут ли. Но тут уж вам решать.

Яна Барихашвили, генеральный директор ООО ЭЛО (аккредитованной IT-компании) советует: ждать стоит максимум до конца ноября.

– Законопроект правильный, и в связи с укрупнением налоговых инспекций своевременный, и скорее всего, он пройдёт в ГД. Но подпись в ИФНС все-таки лучше получить.

Еще больше о важных изменениях 2023 года мы писали тут.

Знакомство с экспертом

Один из лучших экспертов «Клерка» по кадрам – Елена Пономарева, автор наших курсов, вебинаров и консультаций.

Прямо сейчас мы готовимся с ней к бесплатному мастер-классу по трудовым книжкам: чтобы в суматохе перед концом года вы ничего не забыли и ни в чем не ошиблись.

Слово дня

СЛПРИЗ – и это не опечатка!

Такой придумали код для заявления на освобождение от фиксированных взносов мобилизованных ИП.

Как получить льготный кредит для развития бизнеса? Для начала – посмотреть вебинар о государственных инструментах поддержки МСБ. Можно ли получить кредит на запуск нового направления бизнеса?

Можно ли воспользоваться разными льготными программами или нужно выбрать только одну?

Что делать, если не хватает залога для обеспечения кредита? Обсудим эти вопросы в прямом эфире вместе с директором по работе с партнерами и реализации льготных программ Ак Барс Банка Ильнуром Сендюковым. После лекции спикер разберет конкретные кейсы. Встречаемся на вебинаре 9 ноября в 10:00 МСК. Записаться

Ну что ж такое

SuperJob сделал рейтинг «самых благородных профессий». И бухгалтеры туда...не попали. Ну точнее, попали, но далеко не на первые места.

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Мда

У налоговиков двойные стандарты в вопросах переплаты по налогам – по отношению к «физикам» и юрлицам. Спойлер: бизнесу приходится выкручиваться самому, а вот физлица могут рассчитывать на поблажки.

Фелинотерапия

Не так давно мы в редакции решали: что помогает держать себя в руках лучше, новопассит или пустырник? Сегодня опытным путем установили: гладить котиков – лучшее лекарство.

Ваша гладит котиков редакция