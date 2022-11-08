«Ночной бухгалтер». Ваши ЭЦП превратятся в тыкву с 1 января 2023. Но бояться надо не всем

Какие варианты
По действующим сейчас нормам ЭЦП, выданные не в налоговой, а в удостоверяющих центрах, действительно перестанут работать с 1 января. Основных варианта, что делать бухгалтеру, три.
Первый: помочь директору с оформлением новой подписи в самой налоговой. Тут может быть, что ваша инспекция находится далеко.
Тогда второй вариант: новую подпись можно оформить в доверенных организациях ФНС. Среди них, например, ПСБ, ВТБ, Тинькофф, Сбер.
И наконец, третий вариант. Власти сейчас обсуждают проект закона о том, чтобы продлить действие старых ЭЦП. Можно подождать, примут ли. Но тут уж вам решать.
Яна Барихашвили, генеральный директор ООО ЭЛО (аккредитованной IT-компании) советует: ждать стоит максимум до конца ноября.
– Законопроект правильный, и в связи с укрупнением налоговых инспекций своевременный, и скорее всего, он пройдёт в ГД. Но подпись в ИФНС все-таки лучше получить.
Еще больше о важных изменениях 2023 года мы писали тут.
Знакомство с экспертом
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Слово дня
СЛПРИЗ – и это не опечатка!
Такой придумали код для заявления на освобождение от фиксированных взносов мобилизованных ИП.
Как получить льготный кредит для развития бизнеса?
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Ну что ж такое
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Мда
У налоговиков двойные стандарты в вопросах переплаты по налогам – по отношению к «физикам» и юрлицам. Спойлер: бизнесу приходится выкручиваться самому, а вот физлица могут рассчитывать на поблажки.
Фелинотерапия
Не так давно мы в редакции решали: что помогает держать себя в руках лучше, новопассит или пустырник? Сегодня опытным путем установили: гладить котиков – лучшее лекарство.
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