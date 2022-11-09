«Ночной бухгалтер». При ЕНП в 2023 году разрешат старые платежки по налогам

Главное – не сорваться

В течение 2023 года бухгалтеры смогут заполнять платежки, как раньше, а не слать налоговые уведомления.

Но есть подвох: если однажды сорваться и все-таки поступить по новым правилам, снова заполнять платежки вместо уведомлений будет нельзя. Кроме того, никакого переходного периода не будет у тех, кто уже перешел на ЕНП добровольно в 2022 году.

Клерки сдержанно шутят: «Комментариев к этой новости почти нет... Бухгалтеры экономят эмоции, потому что кажется, что это еще не всё».

Про грядущий ЕНП на «Клерке» выходит все больше обзорных статей. Вот одна из таких: сохраняйте себе.

Цифра дня

13 900 рублей. Столько составит будущее универсальное пособие на детей (с 2023 года). Но не обольщайтесь: это средний размер. Считать будут по доходам семьи.

Семь пятниц на неделе

Налоговики внезапно решили, что если ИП совмещает упрощенку с патентом, то декларацию по УСН им отправлять не надо. Она, мол, не нужна. Между тем, Минфин много раз менял свое мнение по этому вопросу. То нужна, то не нужна.... Лучше, короче, сдать, чем не готовить и не сдавать. Кто знает, что мытари придумают завтра?

Как вести бизнес, не рискуя оказаться в фокусе внимания налоговиков? Знает Бенефициар. Это не просто канал о бизнесе. Вы узнаете: актуальные методики работы с банками и ЗСК;

как обезопасить бизнес от рисков;

как защитить имущество; и многое другое. Этим каналом делятся. Подпишитесь и вы. Больше информации на сайте: Benefitsar.com

Ну когда уже

Новый год близко. Вы что, еще не почувствовали в магазинах атмосферу? Мы сделали обзор, как будем отдыхать в 2023 году. 118 праздничных и выходных дней будет!

Защитите бизнес от уголовного дела Путь от налогового нарушения и претензий ФНС до уголовного дела становится все короче и короче. Что надо знать про обыски и как защититься, если до этого дошло, расскажет эксперт на бесплатном вебинаре 16 ноября. Записаться можно здесь.

Противостояние

Бухгалтер, когда кто-то в КУБе говорит, что УСН и ОСНО вполне можно совмещать:

Ваша ну когда уже редакция