Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». При ЕНП в 2023 году разрешат старые платежки по налогам

Единый налоговый платеж (счет) полностью меняет уплату налогов: будут специальные уведомления. Но налоговики сжалились над бухгалтерами и разрешили в 2023 году переходный период.

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«Ночной бухгалтер». При ЕНП в 2023 году разрешат старые платежки по налогам
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Главное – не сорваться

В течение 2023 года бухгалтеры смогут заполнять платежки, как раньше, а не слать налоговые уведомления.

Но есть подвох: если однажды сорваться и все-таки поступить по новым правилам, снова заполнять платежки вместо уведомлений будет нельзя. Кроме того, никакого переходного периода не будет у тех, кто уже перешел на ЕНП добровольно в 2022 году.

Клерки сдержанно шутят: «Комментариев к этой новости почти нет... Бухгалтеры экономят эмоции, потому что кажется, что это еще не всё».

Про грядущий ЕНП на «Клерке» выходит все больше обзорных статей. Вот одна из таких: сохраняйте себе.

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Как вести бизнес, не рискуя оказаться в фокусе внимания налоговиков?

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Бухгалтер, когда кто-то в КУБе говорит, что УСН и ОСНО вполне можно совмещать:

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Ваша ну когда уже редакция

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». При ЕНП в 2023 году разрешат старые платежки по налогам

Единый налоговый платеж (счет) полностью меняет уплату налогов: будут специальные уведомления. Но налоговики сжалились над бухгалтерами и разрешили в 2023 году переходный период.

«Ночной бухгалтер». При ЕНП в 2023 году разрешат старые платежки по налогам
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