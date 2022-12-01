«Ночной бухгалтер». Мужчин хотят принудительно отправлять в декрет

После шести месяцев

Отцов маленьких детей хотят отправить на 1-2 месяца в декрет. В Госдуме всерьез говорят о законе, который сделает такой отпуск из добровольного (как сейчас) принудительным.

Если коротко: до шести месяцев с ребенком будет сидеть мама, а потом в дело хотят включить папу. Что в таком случае будет с доходами, если папа получает намного больше, и что с папиной работой, где работодатель может не захотеть терять ценного сотрудника, авторы идеи пока не объяснили. Говорят, мол, обсуждается.

Не опять, а снова

В связи с переходом на единый налоговый платеж с 2023 г. изменятся сроки платежей и добавятся уведомления.

График на январь:

до 09.01.2023 – НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 г.

– НДФЛ с зарплаты до 16.01.2023 – взносы от НС и ПЗ за декабрь 2022 г.

– взносы от НС и ПЗ до 20.01.2023 – срок уплаты «косвенного» НДС

– срок уплаты «косвенного» НДС до 25.01.2023 – уведомление о налогах по сроку уплаты до 28.01.2023;

до 30.01.2023:

НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 г., выданной в январе, с других выплат с 1 по 22 января 2023 г .;

выданной в январе, с других выплат .; страховые взносы за декабрь 2022 г.;

1/3 НДС за 4 квартал 2022 г.

Какие еще отчеты придется сдавать в 2023 году и как правильно перейти на единый налоговый платеж, вы узнаете 12 – 13 декабря 2022 г. на семинаре «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 г. Единый налоговый платеж, изменения в ФСБУ и Налоговом кодексе 2023 г.» Регистрируйтесь по тел.: 8 (495) 748-03-16 или 601-88-32

Много сложностей с уведомлениями по ЕНП. Во-первых, пока непонятно, какой код указывать для страховых взносов за октябрь, ноябрь и декабрь: в таблице от налоговиков бухгалтеры такого не нашли.

Во-вторых, вместо уведомлений можно будет сдавать платежки. Но 1) только в 2023 году 2) только по новым правилам 3) если сдать хотя бы раз уведомление, дальше право на платежки потеряется.

Что думают бухгалтеры Некоторые торопятся высказаться: «остаемся на платежках, однозначно...» Но у большинства наших читателей состояние примерно такое:

Упрямство – признак...

...того, что сотрудник может идти на принцип в любой спорной ситуации. Например, не подписывать кадровые документы из принципа. В этом случае Роструд считает, что работодателю надо:

зачитывать документы работнику вслух при свидетелях;

составлять акт об ознакомлении.

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Выясняем, что делать и как себя вести, если ФНС требует пояснения и документы: сохраняйте инструкцию.

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Ваша с первым днем зимы редакция