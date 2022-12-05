«Ночной бухгалтер». Правила уплаты налогов на ЕНП еще не заработали, но опять меняются

Семь пятниц на неделе

Если очень коротко: единым налоговым платежом бухгалтеров пугают уже много месяцев, но вот у самого порога выясняется, что новых правил уплаты налогов по сути нет. Нынешний приказ Минфина регламентирует порядок заполнения платежек без ЕНП – и этот приказ надо изменить.

Затык в том, что новый приказ надо сначала утвердить и только потом он вступит в силу. Через 180 дней (то есть через полгода!) после опубликования. Учитывая, что на дворе декабрь 2022, минимум до лета следующего года будут действовать старые правила. Круг замкнулся.

Говорят бухгалтеры Мы бы хотели прокомментировать происходящее, но читатели уже сделали это сами: «Кто-то, что-то понимает? Если платить на по новым правилам с уведомлением, то что? указываем опять все данные? КБК, ОКТМО, период и т.д.? А зачем огород городили?» «Поправки в НК по ЕНП приняли не вчера, а еще в ИЮЛЕ. Сейчас декабрь. И Минфин до сих пор не может выдать новые правила» «Кстати, где отзывы от этих добровольцев, перешедших в июле? Не вижу восхищенных откликов и рукоплесканий в пользу вводимых новшеств с ЕНП»

Ну с кем не бывает

Очень многие (и даже грамотные и образованные) люди перепутали сегодня МРОТ с прожиточным минимумом. Повторили ошибку вслед за некоторыми СМИ. Между тем, утвердил Путин именно прожиточный минимум, не МРОТ.

Цифра этого понедельника: 14 375 рублей будет прожиточный минимум на душу населения в 2023 году.

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Чек-лист дня

Сверяйтесь, все ли успеваете сделать до Нового года: мы сделали чек-лист на весь декабрь.

Главные изменения в бухучёте и налогах в 2023 году: бесплатный вебинар В программе: Новые правила ограничения доступа к информации, содержащейся в ГИРБО

Новые КБК и коэффициенты-дефляторы

Новый порядок удержания НДФЛ с выплат по зарплате, сроки и формы отчетности по НДФЛ

Изменения в сроках и формах отчётности по налогу на прибыль организаций, новый порядок учёта отрицательных курсовых разниц

Новая форма декларации по налогу на имущество организаций

Новая предельная база для страховых взносов

Единый налоговый счёт и единый налоговый платеж

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования Авторы вебинара: ​​​​​​​Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело» Записаться

Непростая упрощенка

Инструкция, как разобраться, зачем вам УСН, и как перейти на этот спецрежим вовремя.

Если коротко: не забудьте подать заявление до 31 декабря.

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Ваша довольная редакция