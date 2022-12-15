Бухгалтер на удаленке: как такого найти и не потерять

Аналитики консалтингового агентства «Простые решения» рассказали секреты удаленного взаимодействия с бухгалтером.

Почему важно тратить время на поиск

Подбор удаленного бухгалтера – трудоемкая работа, она требует вложения сил от руководителя и других членов команды. Не стоит жалеть на это времени, потому что в бухгалтерском бизнесе кадры решают если не все, то очень многое.

Квалифицированный удаленный специалист может вести больше клиентов и обеспечить более качественный учет. Повышается выручка на одного сотрудника. Снижаются затраты на обучение и адаптацию новичков.

Активность молодости или размеренность опыта

Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как могло бы показаться на первый взгляд. Свои плюсы есть как у вчерашних выпускников ВУЗов, так и у специалистов с накопленным багажом практических навыков.

Чаще всего компании предпочитают людей с опытом. Они знают все тонкости учёта и не наделают банальных ошибок в декларациях и отчетности. Однако, такие профессионалы «стоят» выше медианного значения по отрасли.

Кроме того, им ментально сложно перестроиться на работу в формате аутсорса. Все-таки широкое распространение дистант получил лишь пару лет назад. Кроме того, зрелым людям часто бывает страшно отказаться от стабильности трудового договора и работы в офисе с 9 до 17 в пользу, например, оказания услуг в качестве самозанятого (и не важно, что грамотный специалист способен совместить ведение нескольких предприятий и зарабатывать 2-3 средних заработных платы).

Бухгалтеры новой формации легче идут на удаленку и не столь привязаны к социальным гарантиям ТК. С учетом небольшого опыта, они готовы работать за меньшие деньги и с большей отдачей, но на старте им необходима поддержка наставника и время на то, чтобы освоить все тонкости учета на практике.

Поэтому прежде всего компании необходимо понять спектр задач, уровень нагрузки. Логично, что молодой социалист может успешно справится с ведением небольшой компании, а вот крупному бизнесу нужен опытный главбух. Идеально, если речь идет о небольшом ИП на УСН, чтобы потенциальный бухгалтер имел небольшой опыт в этой же сфере, но в принципе, на простые операции можно даже попробовать взять толкового студента.

Главное для бухгалтера на удаленке, как и для сотрудника в офисе – быть стрессоустойчивым, внимательным, пунктуальным и самоорганизованным. Дополнительно, удаленщик должен понимать и ценить плюсы работы из дома.

Например, возможность получать «московскую» зарплату, находясь в небольшой сибирской деревне, где из рабочих мест только школа да сельская администрация. Либо это выход для тех, кому важен гибкий график в силу различных семейных обстоятельств типа ухода за детьми или пожилыми родителями.

Бухгалтер на аутсорсинге должен быть не только подкован профессионально, но грамотен и доброжелателен в широком смысле этого слова. Поскольку общение с руководством будет происходить в различных мессенджерах, важно писать без ошибок и опечаток. А еще удаленка для бухгалтера означает ненормированный рабочий день, когда на связи нужно быть постоянно. Особенно если речь идет о работе через 2-3 часовых пояса.

Поэтому аутсорс – это постоянная занятость, а не совмещение. Обратите на это внимание при собеседовании.

Где «рыбные» места?

Специалистов на удаленке ищут также, как и штатных сотрудников в офис – через знакомых, с помощью карьерных агрегаторов или специализированных рекрутинговых агентств. Можно, кстати, не искать отдельного бухгалтера, а заключить договор с компанией, которая предоставляет услуги ведения бухгалтерии «под ключ».

При подборе через карьерные агрегаторы важно достойно представить себя и свою сферу деятельности, полно и достоверно рассказать о том, чем будет заниматься специалист. Указать зарплатную вилку и условия сотрудничества (трудовой договор, ГПХ или самозанятость).

Кроме того, через карьерные сайты можно попробовать привлечь на работу студентов старших курсов. Стажировка на действующем предприятии для них – реальный опыт работы. А в процессе стажировки, может быть, кто-то хорошо зарекомендует себя, и вы будете готовы оставить его как полноценного сотрудника.

Тестовое задание

Хорошо бы по итогам собеседования с понравившимися кандидатами достигнуть соглашения о прохождении небольшой профессиональной проверки. Для этого подойдет несложное тестовое задание, которое будет отвечать целям компании.

Оптимально, например, будет подготовить данные по начальным остаткам и банковскую выписку за месяц. На основе этих документов кандидат должен сформировать подотчет, займы или эквайринг, причем справиться с заданием в той программе, в которой оно сформировано (Контур, 1С и так далее). Далее итоги тестового задания лучше разобрать на очной встрече через ВКС.

Так вы развеете возможное недопонимание, убедитесь, что кандидат выполнял тест самостоятельно, и уточните его уровень подготовки. Задайте несколько вопросов по заданию, обсудите ошибки и успешные решения.

Важно также на финальном этапе проверить общие знания в конкретной сфере. Если предприятие работает на УСН, то можно спросить, в какой момент компании на УСН «доходы» нужно признать в налоговом учете доход по поступившей от покупателя выручке.

Тест на прочность

Вернемся к стрессоустойчивости. Не забудьте узнать у потенциального кандидата, как он справлялся с многозадачностью и расставлял приоритеты. Оптимально, если кандидат открыт к диалогу с контрагентом и предпочитает решать каждый вопрос индивидуально – где-то делегировать, а где-то сдвинуть сроки или наоборот ускориться. Отлично, если у соискателя уже будет опыт удаленной работы.

Ну и напоследок не лишним будет посмотреть кандидата в социальных сетях, что он пишет, на какие паблики подписан и какие фото выставляет. Это многое расскажет о человеке.