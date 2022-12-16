«Ночной бухгалтер». Надо делать на взносы уведомления при ЕНП, говорит ФНС. Но это неточно

Семь пятниц на неделе

Вопрос, который мучает ИП уже не первый день: как на ЕНП доказать налоговикам, что ты заплатил взносы, если не сдавать по ним уведомления? Ведь иначе уменьшить налог на взносы не получится.

Сейчас в ФНС говорят: уведомления делать надо. Но это только до того, как Минфин поставит точку в этом вопросе.

Говорят читатели «Прямо какое то следствие ведут Колобки», иронизируют бухгалтеры. А некоторые предлагают: «Как вариант, отправить заявление о распоряжении суммой денежных средств с ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога».

Кстати

Важные новости: сдавать РСВ за 2022 год надо по старой форме, но в новый срок.

А НДФЛ за декабрь лучше уплатить в декабре. Тогда будет меньше проблем в 2023 году с этим налогом.

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Апдейт

Налоговики обновили дизайн личных кабинетов налогоплательщиков. Мы потестили – вышло неплохо.

Важное

К выездной проверке можно подготовиться. Ну а уж если она уже на пороге – налоговики всегда могут ошибиться так, что их ошибки можно обратить в свою пользу. Ловите статью об этом.

Ваша сонная редакция