Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Надо делать на взносы уведомления при ЕНП, говорит ФНС. Но это неточно

Бухгалтеров замучил ЕНП: говорят про него из каждого утюга, а конкретику не дают. Вот сейчас, например, подвис вопрос по взносам. Делать по ним уведомления все-таки надо, считает ФНС. Но это неточно, потому что окончательный ответ может дать только Минфин.

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«Ночной бухгалтер». Надо делать на взносы уведомления при ЕНП, говорит ФНС. Но это неточно

Семь пятниц на неделе

Вопрос, который мучает ИП уже не первый день: как на ЕНП доказать налоговикам, что ты заплатил взносы, если не сдавать по ним уведомления? Ведь иначе уменьшить налог на взносы не получится.

Сейчас в ФНС говорят: уведомления делать надо. Но это только до того, как Минфин поставит точку в этом вопросе.

Говорят читатели

«Прямо какое то следствие ведут Колобки», иронизируют бухгалтеры. А некоторые предлагают:

«Как вариант, отправить заявление о распоряжении суммой денежных средств с ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога».

Кстати

Важные новости: сдавать РСВ за 2022 год надо по старой форме, но в новый срок.

А НДФЛ за декабрь лучше уплатить в декабре. Тогда будет меньше проблем в 2023 году с этим налогом.

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Важное

К выездной проверке можно подготовиться. Ну а уж если она уже на пороге – налоговики всегда могут ошибиться так, что их ошибки можно обратить в свою пользу. Ловите статью об этом.

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Надо делать на взносы уведомления при ЕНП, говорит ФНС. Но это неточно

Бухгалтеров замучил ЕНП: говорят про него из каждого утюга, а конкретику не дают. Вот сейчас, например, подвис вопрос по взносам. Делать по ним уведомления все-таки надо, считает ФНС. Но это неточно, потому что окончательный ответ может дать только Минфин.

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