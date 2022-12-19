Ограниченная заграницей. Запретят ли удаленку из-за рубежа и стоит ли спешить домой прямо сейчас

Что случилось

В Госдуму вносят законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну. Анонс такого проекта сделал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас, фото из официального Телеграм-канала

Сенатор выступал с этой идеей еще в начале декабря, поясняя ее так:

«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».

Теперь законопроект, так всполошивший удаленщиков, готов. И готов всерьез, ибо его авторы – депутаты «Единой России».

Замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев пояснил: запретят работать по трудовым договорам удаленщикам, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Будет перечень специальностей, который определит Правительство РФ. Для этого хотят сделать поправки в ТК.

Пока законопроект не внесли на обсуждение, но это произойдет в ближайшее время. Исаев напомнил, что раз поправки будут в ТК, то обсуждать идею будут и «на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

Справка редакции Понятие налогового резидентства прописано в ч. 2 ст. 207 НК. Там сказано, что налоговый резидент – это это лицо, непрерывно находящееся на территории России в течение 183 дней (то есть больше половины обычного года или ровно половина високосного) в течение любых 12 следующих друг за другом календарных месяцев. Следовательно, по истечении 183 дней за рубежом подряд в течение года статус резидентства потеряется. Что же касается Трудового кодекса, то исправлять, по всей видимости, собираются главу 49.1 ТК: именно она сейчас регулирует дистанционную работу.

А есть какие-то цифры?

Почему же все так всполошились? Неужели на удаленке работает так уж много сотрудников из-за границы? Назвать точное число покинувших страну россиян очень сложно. Но есть некоторые ориентиры.

Во-первых, известно, что большое количество человек уехали из России в течение 2022 года. В точных цифрах эксперты расходятся между собой: официальные подсчеты если и ведутся, то не озвучиваются, из сторонних источников выплывают цифры в сотни тысяч человек. Первая массовая волна эмиграции началась в феврале 2022, следующая близкая по масштабам – после 21 сентября этого года.

На официальном сайте МВД сообщается, что за январь-ноябрь 2022 оформили загранпаспорта 4 852 966 россиян. Это всего на 1,3 млн человек больше, чем в прошлом году, но рост все же значительный:

Наконец, помимо масштабных выездов за границу 2022 года не стоит забывать и еще о двух факторах. Во-первых, удаленная работа завоевывала популярность все последние несколько лет, и особенно подстегнул ее к этому 2020 год с пандемией ковида. Процесс стал настолько масштабным, что его пришлось отрегулировать отдельными статьями ТК.

А во-вторых, некоторые россияне выбирали для себя работу из-за рубежа вполне осознанно и до 2022 года. Просто число выбывших обычно было меньше, чем число приехавших, напротив, в Россию из других стран (можно сравнить данные из графиков Росстата предыдущих лет).

Так что вывод напрашивается серьезный: из-за рубежа прямо сейчас с российскими компаниями работают сотни тысяч человек. Возможно, не все они работают по ТК (ГПХ, например, никто не отменял), но тем не менее.

Плюсы и сложности новой идеи

Сами авторы законопроекта уверяют: никакой дискриминации в нем нет. Главный посыл, мол, безопасность данных: из-за рубежа сотрудники имеют доступы к корпоративным почтам, конфиденциальной информации, базам важных данных – все это надо защитить от зарубежных мошенников.

И в этом есть определенная доля истины, уровень безопасности данных в сети с февраля 2022 года действительно снижается, количество хакерских атак растет, а данные в случае таких атак проходят не через российские провайдеры защиты. Риск их потерять в этом случае существенно возрастает.

Поэтому многие компании (в частности, крупные банки, госкорпорации) уже активно практикуют запрет удаленки из-за рубежа. В частности, такая практика есть в «Сбере», «Лаборатории Касперского» и много где еще.

Но вопросов к реализации нового законопроекта очень много. Прежде всего, как работодатель будет контролировать перемещения сотрудника, если договор с ним уже заключен? Далее, если сотрудник сохраняет резидентство РФ, становится ли его работа из-за рубежа безопаснее? Конечно же, нет. Юридическая формальность в этом случае соблюдается, ограничить свободу на перемещения, закрепленную в Конституции, работодатель не может.

Наконец, большое любопытство и тревогу вызывает будущий «перечень специальностей». Ведь туда наверняка войдут конкретные профессии, без привязки к типу компании, где человек работает. Попасть в таком случае под ограничения может огромное количество сотрудников. Поэтому в том же Минцифры написали по поводу законопроекта так:

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача – использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей».

Исключение, по мнению министерства, все же должно делаться для государственных информационных систем, но закреплять его нужно в госконтрактах.

Так стоит возвращаться или нет?

Еще до подробностей новой идеи, которые озвучили единороссы, мы сходили к Елене Пономаревой, эксперту по трудовым отношениям «Консультаций» Клерка, руководителю образовательного центра – и спросили, как, по ее мнению, это может быть реализовано. И эксперт напомнила вот о чем:

– Минтруд и сейчас считает, что трудовые отношения в дистанционном формате с гражданином, проживающим за границей РФ невозможны. Свою позицию неоднократно высказывал письмами и обосновывает тем, что трудовое законодательство РФ действует только в пределах РФ (ст. 13 ТК РФ). Предлагают переводить этих работников на договоры гражданско-правового характера. Возможно, что корректировка норм ТК РФ о дистанционной работе будет именно в таком ключе, без привязки к ситуации с частичной мобилизацией.

Но в любом случае, обсуждение законопроекта еще впереди, и несмотря на опасения некоторых экспертов по управлению персоналом, Александр Шорин, директор по персоналу РНДСОФТ считает так:

– Для начала нужно понимать, что во-первых это уже давно есть. Например, работники банковской, государственной (или оборонной) сфер, которые так или иначе связаны с критической инфраструктурой, не могли работать из-за рубежа давно. Это связано в первую очередь с безопасностью и огромными рисками для компаний, если вдруг произойдет «слив» данных. По поводу текущей же повестки могу сказать, что я пока смутно представляю правоприменение, если вдруг реально введут такой запрет.

Даже если исполнение требований закона возложат на работодателя, то это создаст весьма забавную юридическую коллизию. Ведь если работодатель изначально оформил человека на «дистанционное место работы», оплачивает зарплату на карту российского банка в рублях, он практически никак не может контролировать перемещения сотрудника, чье право на свободу перемещения закреплено в Конституции. И даже если он увидит, что работник подключается с заграничного IP или VPN, то далеко не факт, что работодатель поспешит уведомлять об этом контролирующие органы, особенно если сотрудник ценный. Как же это сможет отслеживать государство – тоже не до конца понятно.

Иными словами, подождите паниковать: причины, которые заставили вас или вашего работника выбрать путь эмигранта, наверняка не пустяк, а затронет новый законопроект явно не всех удаленщиков. Но быть потенциально готовым к письму шефа «у тебя есть 30 суток, чтобы вернуться» все равно стоит. Во всяком случае, не исключайте такой вариант.