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Удаленку для уехавших россиян все-таки ограничат

Ограничения не коснутся всех подряд. Пока говорят, что запрещено будет работать чиновникам и информационным безопасникам.

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Удаленку для уехавших россиян все-таки ограничат
Иллюстрация: Keira Burton/pexels

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну. Об этом RTVI сообщил один из авторов инициативы – сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Запрет на удаленную работу может коснуться государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности.

В начале декабря Клишас высказывался, что надо сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации.

А вот интересное мнение эксперта в сфере рекрутинга: основатель проекта «Антирабство» Алёна Владимирская считает, что карательных мер не будет, но удаленка для релоцированных закроется.

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