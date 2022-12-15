Удаленку для уехавших россиян все-таки ограничат

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну. Об этом RTVI сообщил один из авторов инициативы – сенатор, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Запрет на удаленную работу может коснуться государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности.

В начале декабря Клишас высказывался, что надо сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации.

А вот интересное мнение эксперта в сфере рекрутинга: основатель проекта «Антирабство» Алёна Владимирская считает, что карательных мер не будет, но удаленка для релоцированных закроется.