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«Ночной бухгалтер». HH.ru заблокировал всех Сергеев, Киркоров судится с налоговой, главред «Клерка» сдала все наши секреты

Вокруг творится легкий сюр: видимо, предпраздничное обострение. Или нет?

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«Ночной бухгалтер». HH.ru заблокировал всех Сергеев, Киркоров судится с налоговой, главред «Клерка» сдала все наши секреты
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Беды с жильем

Главный бедняжка страны на этой неделе – известный певец Филипп Киркоров. Журналистам представитель певца пожаловался, что пришлось переплатить 4 миллиона рублей налогов. И за что! За скромный пентхаус в 500 квадратных метров в центре Москвы.

Налоговики неправильно все посчитали – и налог певец заплатил, но теперь собирается судиться.

Я что-то нажал и оно сломалось

Примерно так случилось с системой модерации HH.ru, потому что в один прекрасный момент сайт заблокировал... всех пользователей с именем Сергей. Дескать, в имени содержится мат. Чуть позже HeadHunter признал, что случилась техническая ошибка, но читатели «Клерка» уже успели спросить – что делать женщинам с отчеством Олеговна?

Говорят читатели

Один из клерков по такому случаю придумал новый слоган для hh.ru:

«HH ru – работа найдется для каждого (кроме Сергеев)».

Проговорилась

Да что там, сдала с потрохами! Главред «Клерка» посекретничала с подкастом «Как устроены медиа» и самым честным образом рассказала, откуда мы каждый день берем самые полезные и актуальные материалы для вас. Слушайте во все уши :)

Открываем двери в Сообщество профессиональных бухгалтеров!

Каждый десятый бухгалтер тратит больше 30% рабочего времени на бесполезные дела, посчитал SuperJob. А вы потратьте на полезные – вступите в Сообщество профессиональных бухгалтеров!

Общаемся, поддерживаем друг друга, развиваемся вместе :) А еще повышаем престиж бухгалтерской профессии.

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Какая статья без изменений 2023

В конце года – примерно никакая, так что забирайте важные новости и обзоры для бухгалтера (наши эксперты старались как могли):

Айтишное

Совфед одобрил нашумевший закон о биометрии. Собирать ее будут в единую биометрическую систему (ЕБС). Говорят, за ЕБС можно быть спокойными. Данные никуда не утекут.

Топ ответов на глупые и не очень вопросы о безопасности сайтов прямо сейчас дал эксперт нашей редакции в большом интервью: почитайте на досуге.

Ваша убежала на корпоратив редакция

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