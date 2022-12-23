«Ночной бухгалтер». HH.ru заблокировал всех Сергеев, Киркоров судится с налоговой, главред «Клерка» сдала все наши секреты

Беды с жильем

Главный бедняжка страны на этой неделе – известный певец Филипп Киркоров. Журналистам представитель певца пожаловался, что пришлось переплатить 4 миллиона рублей налогов. И за что! За скромный пентхаус в 500 квадратных метров в центре Москвы.

Налоговики неправильно все посчитали – и налог певец заплатил, но теперь собирается судиться.

Я что-то нажал и оно сломалось

Примерно так случилось с системой модерации HH.ru, потому что в один прекрасный момент сайт заблокировал... всех пользователей с именем Сергей. Дескать, в имени содержится мат. Чуть позже HeadHunter признал, что случилась техническая ошибка, но читатели «Клерка» уже успели спросить – что делать женщинам с отчеством Олеговна?

Говорят читатели Один из клерков по такому случаю придумал новый слоган для hh.ru: «HH ru – работа найдется для каждого (кроме Сергеев)».

Проговорилась

Да что там, сдала с потрохами! Главред «Клерка» посекретничала с подкастом «Как устроены медиа» и самым честным образом рассказала, откуда мы каждый день берем самые полезные и актуальные материалы для вас. Слушайте во все уши :)

Открываем двери в Сообщество профессиональных бухгалтеров! Каждый десятый бухгалтер тратит больше 30% рабочего времени на бесполезные дела, посчитал SuperJob. А вы потратьте на полезные – вступите в Сообщество профессиональных бухгалтеров! Общаемся, поддерживаем друг друга, развиваемся вместе :) А еще повышаем престиж бухгалтерской профессии. Узнать больше

Какая статья без изменений 2023

В конце года – примерно никакая, так что забирайте важные новости и обзоры для бухгалтера (наши эксперты старались как могли):

Айтишное

Совфед одобрил нашумевший закон о биометрии. Собирать ее будут в единую биометрическую систему (ЕБС). Говорят, за ЕБС можно быть спокойными. Данные никуда не утекут.

Топ ответов на глупые и не очень вопросы о безопасности сайтов прямо сейчас дал эксперт нашей редакции в большом интервью: почитайте на досуге.

Ваша убежала на корпоратив редакция