«Ночной бухгалтер». Банки не принимают у бухгалтеров платежки по правилам от ФНС. Потому что правила никто не утвердил

Ничего необычного, просто хаос

Налоговая запутала бухгалтеров: ФНС опубликовала образцы платежек по новым правилам, но никаких новых правил на деле не существует. Минфин их попросту не утвердил, так что по факту получается, что бухгалтерам надо готовить уведомления, а не платежки.

А потому неудивительно, что банки отказываются принимать платежки. Какие такие платежки?

«Бурные продолжительные аплодисменты ©», комментируют бухгалтеры.

Справка от редакции Эксперты «Клерка» говорят, что обязанности сдавать уведомления вероятно и нет. Ведь в платежках будет ОКТМО, КБК, ИНН, КПП. Т.е. то, что необходимо для признания документа уведомлением. Иными словами, пока новых правил нет, можно пользоваться старыми, ныне еще действующими правилами. Что некоторые бухгалтеры и делают. Только не забудьте правильно указать получателя :)

Долги как бы есть, но их как бы нет

Есть ли у меня в итоге долг или нет, вопрошают ИП, получившие странные цифры с отрицательным сальдо по налогам. Долги – вроде бы технический сбой и скоро у всех должны исчезнуть, но ФНС дать справку об отсутствии долгов сейчас отказывается.

Объединились

Пошли первые проблемы после начала работы СФР: люди жалуются на задержки больничных, хотя закрыли их еще в декабре. Доколе?

Подборка от главреда

Ловите несколько лучших постов на «Клерке» за день (отбирала лично главред):

Скорая помощь для бухгалтера

Пока мы собирали новости для этого текста, с трудом не скатились в уныние: проблемы и проблемы, сколько можно. Изменения глобальные, а принесли с собой только хаос. Куда бежать?

Руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина собрала ответы на самые важные вопросы в один бесплатный вебинар.

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Проговорим:

как заполнить платежку на уплату ЕНП;

что такое уведомление по суммам налогов для ЕНП;

что надо знать про фиксированные взносы и ЕНП;

какие отчеты заменила форма ЕФС-1.

Встречаемся 30 января в 11:00 мск.

Заколебало все, ухожу

Для тех, кто решил сменить работу бухгалтера: предлагаем финансового директора. Приходите на встречу 25 января: разложим по полочкам, что сейчас происходит с профессией.

Ваша распутывается из паутины редакция