«Ночной бухгалтер». Банки не принимают у бухгалтеров платежки по правилам от ФНС. Потому что правила никто не утвердил

Ничего необычного, просто хаос
Налоговая запутала бухгалтеров: ФНС опубликовала образцы платежек по новым правилам, но никаких новых правил на деле не существует. Минфин их попросту не утвердил, так что по факту получается, что бухгалтерам надо готовить уведомления, а не платежки.
А потому неудивительно, что банки отказываются принимать платежки. Какие такие платежки?
«Бурные продолжительные аплодисменты ©», комментируют бухгалтеры.
Справка от редакции
Эксперты «Клерка» говорят, что обязанности сдавать уведомления вероятно и нет. Ведь в платежках будет ОКТМО, КБК, ИНН, КПП. Т.е. то, что необходимо для признания документа уведомлением. Иными словами, пока новых правил нет, можно пользоваться старыми, ныне еще действующими правилами. Что некоторые бухгалтеры и делают. Только не забудьте правильно указать получателя :)
Долги как бы есть, но их как бы нет
Есть ли у меня в итоге долг или нет, вопрошают ИП, получившие странные цифры с отрицательным сальдо по налогам. Долги – вроде бы технический сбой и скоро у всех должны исчезнуть, но ФНС дать справку об отсутствии долгов сейчас отказывается.
Объединились
Пошли первые проблемы после начала работы СФР: люди жалуются на задержки больничных, хотя закрыли их еще в декабре. Доколе?
Подборка от главреда
Ловите несколько лучших постов на «Клерке» за день (отбирала лично главред):
- Правила раздельного учета НДС
- Инвестиционные новости: укрепление рубля, рост биткоина и снижение цен на нефть
- Метод улитки: Бухгалтерия для самых маленьких, или почему Кийосаки неправ
Скорая помощь для бухгалтера
Пока мы собирали новости для этого текста, с трудом не скатились в уныние: проблемы и проблемы, сколько можно. Изменения глобальные, а принесли с собой только хаос. Куда бежать?
Руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина собрала ответы на самые важные вопросы в один бесплатный вебинар.
Записаться можно здесь.
Проговорим:
- как заполнить платежку на уплату ЕНП;
- что такое уведомление по суммам налогов для ЕНП;
- что надо знать про фиксированные взносы и ЕНП;
- какие отчеты заменила форма ЕФС-1.
Встречаемся 30 января в 11:00 мск.
Заколебало все, ухожу
Для тех, кто решил сменить работу бухгалтера: предлагаем финансового директора. Приходите на встречу 25 января: разложим по полочкам, что сейчас происходит с профессией.
Ваша распутывается из паутины редакция